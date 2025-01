São José x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Vindo de vitória sobre o Juventude, o Inter volta a campo nesta terça-feira (28), às 21h30min, pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho, para enfrentar o São José no Estádio do Vale. Líder do Grupo B, o Colorado somou quatro pontos em dois jogos e, agora, pode promover algumas mudanças na escalação, a fim de preservar a condição física dos titulares. A transmissão fica por conta do SporTV e do Premiere.

Com a possibilidade de time reserva descartada pelo técnico Roger Machado, por conta do modelo mais enxuto da competição na primeira fase, apenas alguns nomes podem ser poupados do onze inicial. Os pontas Wesley e Wanderson, que percorrem uma distância maior do campo, são candidatos ao rodízio. O volante Fernando, ainda em busca da condição física ideal, também pode ser poupado.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São José - Alex Peralta; Danielzinho, Fredson, Rafael Dumas e Lailson; Jhonata Varela, Gabriel Terra e Lucas Hulk; Marcos Vinícius, Renê e Douglas. Técnico: Rogério Zimmermann.

Inter - Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando (Ronaldo) Thiago Maia e Alan Patrick; Wanderson (Vitinho), Borré e Wesley (Carbonero). Técnico: Roger Machado

Arbitragem: Anderson Daronco, auxiliado por Mauricio Coelho Silva Penna e Conrado Bittencourt Berger. No VAR, estará Douglas Schwengber da Silva.

LEIA MAIS: Inter faz jogo duro e Flamengo vê Vitão mais distante

Serviço São José x Inter

Local: Estádio do Vale, Novo Hamburgo;

Data e hora: terça-feira (28), às 21h30min;

Transmissão: SporTV e Premiere.