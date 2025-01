Inter x México: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Em seu primeiro compromisso no Beira-Rio na temporada, o Inter recebe a seleção mexicana nesta quinta-feira (16), às 21h, em amistoso antes da estreia no Campeonato Gaúcho. O confronto será recheado de momentos especiais. Primeiro, os massagistas Juarez e Banha, que se aposentaram no início do ano, serão homenageados pelo clube frente ao torcedor, pelos 34 e 41 anos de serviço, respectivamente. O reconhecimento ocorre antes da bola rolar. Outro fator que chama a atenção é o lançamento do novo uniforme para 2025. As equipes, patrocinadas pela Adidas, entrarão em campo com as novas primeiras camisetas da temporada. A transmissão fica por conta da Record.

Com os treinos a todo vapor desde a reapresentação no dia 6 de janeiro, os gaúchos devem ter força máxima, ao menos, no primeiro tempo. Depois, a tendência é que o técnico Roger Machado rode o elenco, dando minutos para reforços, atletas da base e reservas. No total, serão seis desfalques para o duelo. Rochet, Rogel, Gabriel Carvalho e Bruno Tabata estão fora por lesão, enquanto Gustavo Prado e Ricardo Mathias estão a serviço da seleção brasileira sub-20.

LEIA MAIS: Inter informa que Gabriel Carvalho passará por cirurgia e Rochet é desfalque no Gauchão

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Anthoni (Ivan); Bruno Gomes, Vitão, Clayton Sampaio e Victor Gabriel; Fernando, Thiago Maia, Wanderson, Alan Patrick e Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado.

México - Rangel; Castillo, Guzmán, Juarez e Orozco; Montiel, Romo, Pedraza e Lozano; Fulgêncio e Álvarez. Técnico: Javier Aguirre.

Arbitragem: não divulgada até o momento.

Serviço Inter x México

Local: Beira-Rio;

Data e hora: quinta-feira (16), às 21h;

Transmissão: Record;