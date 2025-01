Inter informa que Gabriel Carvalho passará por cirurgia e Rochet é desfalque no Gauchão

O Inter atualizou nesta segunda-feira (13) a situação dos jogadores do departamento médico, com situações preocupantes para Gabriel Carvalho e Sergio Rochet. O meio-campista sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo e precisará passar por cirurgia nos próximos dias. Ele estava a serviço da seleção brasileira sub-20 na preparação para o Sul-Americano da categoria. Já o goleiro uruguaio teve uma tendinose no joelho esquerdo relatada na reapresentação, está sob cuidados do departamento médico e desfalcará a equipe nas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, além do amistoso com o México, nesta quinta, no Beira-Rio.

Ademais, o zagueiro Rogel segue tratando a lesão na mão esquerda sofrida na reta final do Brasileirão. Sua presença no confronto com os mexicanos, portanto, deve ser posta em cheque. Por fim, quem também está fora é o meia Bruno Tabata, que se recupera de um problema muscular na posterior da coxa esquerda. O clube adota cautela na recuperação do atleta, que é titular na equipe do técnico Roger Machado.

Confira o boletim médico divulgado pelo Inter

"Rochet: Tendinose no joelho esquerdo – o quadro clínico foi identificado na reapresentação do elenco, durante os exames e testes realizados. O jogador ficará de fora dos primeiros compromissos no Campeonato Gaúcho.

Tabata: Desconforto muscular na região anterior da coxa esquerda – o atleta já está sob os cuidados do Departamento Médico e realizará um trabalho de reforço muscular para assegurar sua plena recuperação. Ele só será liberado para retorno quando estiver em totais condições físicas.

Gabriel Carvalho: Fratura no quinto metatarso do pé esquerdo – o jogador sofreu a lesão enquanto integrava a Seleção Brasileira Sub-20, que se preparava para a disputa do Sul-Americano da categoria. Ele será submetido a um procedimento cirúrgico e, posteriormente, iniciará o processo de recuperação com o Departamento de Saúde do Clube.

Augustin Rogel: Em processo de recuperação de uma lesão na mão esquerda – o jogador está realizando trabalhos específicos com a comissão técnica e a preparação física do Clube."