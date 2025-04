Fortaleza x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter viaja até a capital do Ceará para enfrentar o Fortaleza, no próximo domingo (13), às 20h, na Arena Castelão, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado chega para o confronto embalado após vencer o Atlético Nacional-COL, pela Libertadores, por 3 a 0. Invicto na temporada, o time do técnico Roger Machado acumula 16 jogos de invencibilidade em 2025 e espera, diante do tricolor cearense, manter a fase positiva. Quem anuncia a transmissão na TV aberta é a Record. Cazé TV e Premiere também transmitirão a partida.

A vitória sobre os colombianos e a liderança do Grupo F da Libertadores elevam a moral para o confronto pelo Brasileirão. O Alvirrubro também lidera o Nacional com quatro pontos e vem de fortes embates contra o Flamengo e o Cruzeiro nas rodadas anteriores. Acumulando um empate com os cariocas e uma vitória expressiva por 3 a 0 sobre os mineiros, os comandados de Roger vem tendo apresentações intimidantes sobre os adversários.

Do outro lado, o Fortaleza recebe os gaúchos após o polêmico jogo contra o Colo-Colo-CHI pela Libertadores. A partida, que estava 0 a 0, chegava na sua reta final quando precisou ser paralisada por conta de uma invasão de campo generalizada dos torcedores chilenos. Ação esta que impediu a continuação do duelo e suspendeu o confronto. No Brasileirão, o Tricolor contém os mesmos quatro pontos dos gaúchos, mas está atrás por conta do saldo de gols.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza - João Ricardo; Titi (Gustavo Mancha), David Luiz, Kuscevic; Pikachu (Mancuso), Lucas Sasha, Zé Welison (Pol Fernández), Martínez, Bruno Pacheco; Marinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Inter - Anthoni; Aguirre (Nathan), Rogel (Clayton Sampaio), Vitão e Bernabei; Ronaldo, Thiago Maia e Óscar Romero; Vitinho, Bruno Tabata (Wesley) e Borré Técnico: Roger Machado.

Arbitragem - Flavio Rodrigues de Souza (SP) Fabrini Bevilaqua Costa (SP) Raphael de Albuquerque Lima (SP). No VAR, Diego Pombo Lopez (BA).

SERVIÇO FORTALEZA X INTER

Local: Arena Castelão;

Data e hora: domingo (13), às 20h;

Transmissão: Record, Cazé TV e Premiere;