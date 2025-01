Inter se aproxima de Carbonero e precisa superar últimos entraves

Depois de uma virada de ano modesta nas contratações e com a primeira semana da pré-temporada encerrada, o Inter, que anunciou dois reforços na sexta-feira, está próximo de oficializar a contratação do atacante Johan Carbonero, que pertence ao Racing, da Argentina. O jogador de 25 anos chegaria para compor o setor como reserva, ao menos em um primeiro momento. O Colorado fechou a negociação por empréstimo de um ano e opção de compra ao fim do contrato. Para contar com o colombiano em 2025, cerca de R$ 2 milhões serão desembolsados.

O método de pagamento ainda não está definido. Enquanto os argentinos desejam receber o valor à vista, os gaúchos querem parcelar. Esse é um dos motivos pelo atraso no anúncio de Carbonero. Ademais, o valor do passe ainda não está definido. A pedida do Racing deve ser de ao menos US$ 3,8 milhões, montante investido pelo clube em sua contratação, em 2022.

Precisando de alternativas ao titular Wesley, o técnico Roger Machado também pode utilizar o jogador na ponta-direita, no lugar de Bruno Tabata, que tem outras características. No momento, o comandante já conta com Wanderson como opção. O jovem Nicolas Rodriguez também interessa, mas já esteve mais próximo. Aos 20 anos, o ativo do Fortaleza CEIF, da Colômbia, custaria cerca de R$ 12 milhões por 70% de seu passe.