Inter anuncia contratação de Vitinho, primeiro reforço da temporada

Está oficializado o primeiro reforço do Inter para 2025. Trata-se do atacante Vitinho, ex-Bragantino, que pertence ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e vem a Porto Alegre por empréstimo, conforme anunciou o clube, nesta sexta-feira (10). Aos 25 anos, o ponta-esquerda chega para ser opção no banco de reservas, brigando por vaga no time titular. O contrato é válido até junho de 2025, seguindo as diretrizes da Fifa para acordos com jogadores vinculados a clubes ucranianos.

Existe, portanto, a possibilidade do negócio ser estendido até o final do ano, caso o atacante convença o técnico Roger Machado. A partir daí, seriam novas tratativas entre gaúchos e europeus. Em 2024, pelo Massa Bruta, Vitinho disputou 58 jogos, marcando cinco gols e anotando cinco assistências.

Confira a nota do anúncio divulgada pelo Inter

"O Sport Club Internacional comunica a contratação do meia-atacante Vitinho, que chega ao Clube após o término de seu contrato com o Red Bull Bragantino. O novo vínculo com o Colorado será válido até 30 de junho de 2025. O acordo segue as diretrizes estabelecidas pela FIFA para atletas com vínculo de origem em clubes ucranianos. Vitinho estará disponível para disputar o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores pelo Internacional.



Vitinho, de 25 anos, iniciou sua trajetória nas categorias de base do São José-SP e da Ferroviária, consolidando-se posteriormente no Athletico Paranaense. No Athletico, destacou-se ao conquistar quatro edições do Campeonato Paranaense (2018, 2019, 2020 e 2023), a Copa do Brasil em 2019 e a Copa Sul-Americana em 2021, mostrando seu talento e contribuindo significativamente para as conquistas da equipe.



Em agosto de 2021, transferiu-se para o Dínamo de Kiev, onde acumulou experiência no futebol europeu. Devido ao conflito na Ucrânia, retornou ao Athletico Paranaense em 2022, permanecendo até junho do mesmo ano. Posteriormente, em 2023, atuou pelo Red Bull Bragantino, mantendo seu alto nível de desempenho no cenário nacional.





Ficha técnica:



Nome completo: Vitor Hugo Naum dos Santos



Data de nascimento: 1º de abril de 1999 (25 anos)



Local de nascimento: São José dos Campos, SP



Altura: 1,80 m



Peso: 73 kg



Posição: Atacante





Carreira:



2018–2021 | Athletico Paranaense



2021 | Dínamo de Kiev



2022 | Athletico Paranaense



2023 | Red Bull Bragantino



2025 | Internacional





Conquistas:



2018 | Campeonato Paranaense



2019 | Campeonato Paranaense



2019 | Copa do Brasil



2020 | Campeonato Paranaense



2021 | Copa Sul-Americana



2023 | Campeonato Paranaense"