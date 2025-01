Inter empata com Flamengo-SP e cai na Copinha com um ponto em três jogos

Flamengo-SP e Inter empataram nesta sexta-feira (10) em 0 a 0, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A torcida da equipe de Guarulhos, inspirada, cantou músicas baseadas em Tim Maia, Jota Quest e até "poropopó". O Colorado já estava eliminado e apenas cumpriu tabela contra os paulistas, ficando pelo caminho com apenas um ponto conquistado e na última posição do grupo 29.

Com o resultado, o Flamengo-SP garantiu vaga na próxima fase do torneio, com sete pontos em três duelos, na liderança. O Flamengo-SP espera pela definição do seu adversário na próxima rodada. A equipe enfrentará o segundo colocado do grupo 30: Ibrachina ou Náutico.

Como foi o jogo

O duelo terminou sem gols na primeira etapa, com gol anulado e um expulso do lado gaúcho. A equipe colorada abriu o placar em falha do goleiro, mas o tento foi anulado por impedimento. Ainda durante o primeiro tempo, o elenco visitante perdeu Benjamin por expulsão, apesar de manter maior posse de bola nos 45 minutos iniciais. O time de Guarulhos finalizou pouco ao gol rival e não ofereceu perigo ao Inter.

Na segunda etapa, goleiros brilharam e mantiveram o placar em 0 a 0. As equipes voltaram para o segundo tempo finalizando mais vezes a gol, mas sem conseguir abrir o placar do confronto. Tanto Kauã Araújo quanto Diego Esser fizeram ótimas defesas para deixar o placar sem gols.

Flamengo-SP (0) Kauã Araújo; João Lucas, Dunga (Gigante), Ruan e Igor Catai (Murillo); Nícolas, Juan Lemos e Fran (Tudisco); Tiaguinho (Maraston), Léo Agostinho e Diogo Godke (Luizão). Técnico: Anderson Neblina.

Inter (0) Diego Esser; Henrique Lipert, João Dalla Corte, Gabriel Lara e Esley; Benjamin, Kauan Alves e Allex; Carioca (Dionathan), Pedro Henrique (João Victor) e Gabriel Amaral. Técnico: Eder Moraes