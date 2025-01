São Paulo vira sobre o Corinthians e é campeão da Copinha pela quinta vez

No primeiro jogo oficial disputado no estádio do Pacaembu desde 2021, o São Paulo derrotou o Corinthians de virada, por 3 a 2 e sagrou-se campeão da Copinha. Após uma maratona de nove partidas em 21 dias, o time deixou outras 127 equipes para trás e levantou a taça do torneio júnior pela quinta vez. O jogo teve gols de Denner e Gui Negão, pelo Corinthians, e de Andrade e Paulinho, que fez dois, pelo São Paulo.

O São Paulo, que tinha o apoio da torcida única, começou a partida com mais intensidade, controlando melhor a bola e pressionando a saída do adversário, mas desperdiçando oportunidades. A equipe teve o desfalque do artilheiro do campeonato, Ryan Francisco, que estava suspenso por acúmulo de cartões amarelos, mas logo provou que a ausência não seria um problema.

Após a partida, em entrevista ao Sportv, Gabriel Caipira, do Corinthians, lamentou o que chamou de falta do último passe e elogiou a equipe, de jogadores muito jovens. Agradeceu ainda o apoio da torcida, que não pôde comparecer por se tratar de um clássico, de acordo com as regras do estado.

Andrade, um dos autores dos gols do São Paulo, também falou ao Sportv. "O jogo só acaba no apito final, e a gente fala muito em humildade. A gente sabe que tem capacidade de virar o jogo, foi assim na copa do brasil e hoje.

Na cerimônia de entrega das medalhas estava o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que é palmeirense. Ryan Francisco recebeu ainda o troféu de artilheiro do campeonato, e Paulinho foi o craque do jogo.

O São Paulo saiu invicto do Grupo 11, com três vitórias. Na segunda fase, fez 4 a 0 no América-RN, e na terceira, passou pelo Juventude por 1 a 0. Nas oitavas, superou o Fluminense apenas nos pênaltis, após um empate sem gols. Fez 3 a 1 no Cruzeiro nas quartas, e venceu o Criciúma por 2 a 1 na semi.

Já o Corinthians terminou a fase de grupos em segundo lugar no Grupo 27, com duas vitórias e uma derrota, para o Santo André. Na segunda fase, eliminou o Falcon, por 1 a 0, e na terceira, o Vila Nova, com goleada por 4 a 1. Precisou ir aos pênaltis contra o Ituano nas oitavas, e aí superou o Vasco por 1 a 0 nas quartas e o Grêmio por 1 a 0 para ir à final, em busca do bicampeonato e do 12º título da Copinha.