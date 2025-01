Inter apresenta atacante Vitinho no Beira-Rio

O Inter apresentou seu primeiro reforço da temporada nesta segunda-feira (13), no Beira-Rio. Trata-se do atacante Vitinho, que chega para ser opção pelas beiradas do campo. Vestindo a camisa alvirrubra pela primeira vez, o atleta de 25 anos falou sobre este ser o maior desafio da carreira e a oportunidade perfeita para recuperar o bom futebol. “É um clube gigante, é um sonho vestir essa camisa, foi muito fácil aceitar a proposta. Espero ajudar o Clube a ganhar e conquistar títulos”, afirmou o novo camisa 28 do Colorado.

Versátil, o atleta tem como principal característica o drible, servindo o centroavante. “Já falei com o Roger, estou pronto para ajudar, onde ele me colocar no ataque, farei o melhor possível, então não tenho problema com isso”, ressaltou Vitinho, ao ser questionado sobre o lado do campo que prefere atuar. Tradicionalmente, ele ocupa a ponta-esquerda, que hoje tem Wesley como titular absoluto e Wanderson como reserva imediato. Suas chances podem aparecer mais pela direita, já que Gabriel Carvalho e Bruno Tabata estão lesionados.

O contrato do jogador é válido apenas até o meio do ano, por conta das normas da Fifa em relação aos clubes de Ucrânia e Rússia, que estão em guerra. O jogador pertence ao Dínamo de Kiev, e atuou as duas últimas temporadas pelo Bragantino, alternando entre a titularidade e o banco de reservas. Em junho, a tendência é que o vínculo seja renovado até o final de 2025.