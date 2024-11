De olho no Vasco, Inter se reapresenta com dúvidas para reta final de preparação

Em reta final da longa preparação para o confronto com o Vasco, nesta quinta-feira (21), às 20h, em São Januário, por conta da Data Fifa, o Inter alterna o humor entre uma preocupação de última hora e o otimismo por um retorno de peso, tudo isso no meio-campo. O duelo é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

LEIA MAIS: Fernando deve ser novidade do Inter contra o Vasco

Com dores musculares, Thiago Maia é dúvida para os próximos treinos e pode ficar em Porto Alegre. Nesta segunda, na reapresentação do grupo após a folga de domingo, no CT Parque Gigante, ele saiu mais cedo da atividade. Já Fernando, que costuma ser a figura de contenção para os avanços do segundo volante, está recuperado de uma lesão muscular na panturrilha e será titular.

Caso a ausência de Maia se confirme, Bruno Henrique será o parceiro do veterano de 37 anos, que devolve Rômulo para o banco de reservas. O atleta de 24 anos, no entanto, segue com prestígio internamente, devido ao bom desempenho nos últimos jogos.

A reta final de temporada, com a crescente de atuações, credencia o atleta ao mercado internacional. Com sondagens para atuar na Europa, Rômulo, mesmo sem a perspectiva de uma grande venda para equipes de ponta do Velho Continente, pode ser um ativo importante para os cofres do clube, em janeiro.

LEIA MAIS: Brasil inicia preparação para encarar o Uruguai querendo afastar crise

Outros quatro jogadores são pontos de interrogação para enfrentar o Cruzmaltino. O meia Bruno Tabata, também com dores musculares, essas desde a vitória sobre o Fluminense, no dia 8 deste mês, é dúvida. Ele vem sendo reavaliado diariamente e depende do aval do departamento médico para estar à disposição.

Já Rochet, Valencia e Borré, a serviço de Uruguai, Equador e Colômbia, respectivamente, entram em campo nesta terça, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, e retornam na véspera da visita aos cariocas. A tendência é que os três sejam relacionados, com o uruguaio e o colombiano figurando no onze inicial.