Brasil inicia preparação para encarar o Uruguai querendo afastar crise

A seleção brasileira iniciou neste fim de semana a preparação para o confronto contra o Uruguai, marcado para esta terça-feira (19) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Após o empate com a Venezuela, a vitória é vista como essencial para afastar a crise. A expectativa é que haja apenas uma mudança no time que iniciou a última partida: a entrada de Danilo no lugar do suspenso Vanderson.

O volante Gerson, titular nos últimos jogos, foi poupado do treino de sábado no Barradão devido a uma indisposição intestinal, mas já treinou normalmente ontem e deve ficar à disposição. As novidades na preparação foram as presenças dos laterais Dodô e Alex Telles, convocados às pressas na sexta-feira. Dodô substitui Vanderson, suspenso após acumular dois cartões amarelos, enquanto Alex Telles ocupa a vaga de Guilherme Arana, cortado por lesão.

Na defesa, Léo Ortiz treinou ao lado de Gabriel Magalhães, indicando um possível teste no setor. Marquinhos, até então titular, formou dupla com Murillo entre os reservas. No entanto, Dorival Júnior costuma definir o time apenas na véspera do jogo, mantendo as posições em aberto por ora.

Antes mesmo de saber se seguirá entre os onze iniciais, Marquinhos saiu em defesa do técnico brasileiro, exaltando uma estabilidade e crescimento do time nos últimos jogos. "A estabilidade na seleção é muito importante. No clube, o dia a dia é maior, tem mais jogos frequentemente, mais dinâmica com treinador, estafe e jogadores. É uma dinâmica diferente da seleção. Dorival e estafe entendem cada vez melhor como funciona a seleção, as Eliminatórias, e isso dá uma casca ao grupo e para eles em busca dos objetivos", comentou Marquinhos", comentou antes das atividades deste domingo.

O Brasil ocupa o quarto lugar nas Eliminatórias, com 17 pontos, cinco atrás da líder Argentina. Uma vitória pode levar a seleção à vice-liderança e aliviar a pressão, após tropeços recentes. O jogo, na Arena Fonte Nova, será uma oportunidade para Dorival consolidar ajustes e buscar uma atuação sólida contra o time de Marcelo Bielsa, que vive boa fase, mesmo sendo um time também oscilante. na competição.