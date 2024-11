Brasil começa bem, perde pênalti e apenas empata com a Venezuela

O Brasil demonstrou uma certa melhora no setor ofensivo, mas viu a postura na defesa impedir a vitória em Maturín, na Venezuela. Sem os três pontos, a Canarinho apenas empatou em 1 a 1 com os donos da casa, nesta quinta-feira (14), pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, no Estádio Monumental de Maturín.

O primeiro tempo foi de amplo domínio brasileiro, com volume de jogo e boas ligações entre o quarteto de frente, formado por Raphinha, Savinho, Vini Jr. e Igor Jesus. Mesmo assim, o gol brasileiro veio da bola parada, aos 43 minutos. Foi a partir da inspiração de Raphinha, que vestindo a camisa 10, cobrou falta com maestria, batendo cruzado da esquerda para a direita, surpreendendo o goleiro e balançando a rede.

Ademais, Vini Jr. mostrou personalidade. Buscando momentos melhores com a camisa amarela, ele foi para cima e até carimbou a trave na etapa inicial. No segundo tempo, o jogo virou. Os venezuelanos empataram logo cedo, aos dois minutos, com o recém-promovido ao campo Segovia, de fora da área. A sequência foi de ameaços dos mandantes, confiantes pelo tento.

A melhor chance, no entanto, foi brasileira. Gerson lançou Vini na bola longa e o camisa 7 disparou, chegou antes do goleiro e sofreu o pênalti. O próprio jogador do Real Madrid cobrou, mas desperdiçou a cobrança, mantendo a igualdade no placar.

O Brasil seguiu melhor. Vini tentou mais algumas vezes, indo ao fundo e cruzando para seus companheiros, mas sem sucesso. Antes dos acréscimos, González acertou o rosto de Martinelli em um lance desleal. Depois, ele ainda acertou Vini com um tapa. Sem espaço para debate, o árbitro expulsou o jogador venezuelano com o cartão vermelho direto.

Os minutos finais mantiveram o cenário de pressão dos visitantes. No entanto, não foi o suficiente para furar o bloqueio adversário, culminando em um empate com sabor de tropeço para a seleção, que volta a campo na terça, para receber o Uruguai em Salvador.

Venezuela (1) Romo; Aramburu, Ángel, Ferraresi e Navarro; Martínez (Rincón), Bello (González), e Herrera (Cásseres); Savarino, Murillo (Segovia) e Rondón (Cádiz). Técnico: Fernando Batista.

Brasil (1) Éderson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Estevão); Bruno Guimarães (Martinelli), Gerson e Raphinha; Savinho (Paquetá), Igor Jesus (Luiz Henrique) e Vinicius Junior. Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: Andrés Rojas (colombiano).