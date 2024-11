Marta é indicada a MVP e a melhor meia do campeonato feminino dos EUA

Realizando uma das melhores temporadas defendendo as cores do Orlando Pride, Marta está disputando os títulos de melhor atleta e melhor meia da competição, em reconhecimento pela grande temporada. A brasileira anotou, na temporada, 10 gols e avançou para as semifinais da National Women's Soccer League (NWSL) junto de sua equipe.

A grande estrela do futebol brasileiro concorre ao troféu de MVP com a companheira Barbra Banda, atacante de Zâmbia, Temwa Chawinga, do Kansas City Current, do Malawi, rival das semifinais e artilheira da competição com 21 gols, e as atacantes locais Trinity Rodman, do Washington Spirit, e Sophia Smith, do Portland Thorns FC.

Na posição de melhor meio-campista, as concorrentes da brasileira são Lo'eau Labonta e Vanessa Dibernardo, ambas do Kansas City Current, Croix Bethune, do Washington Spirit, e Ashley Sanchez, do NC Courage. Marta está concentrada para a semifinal da NWSL com Kansas City, domingo, enquanto Banda exaltou a companheira. "Feliz por ter sido nomeada para MVP da NWSL junto com outros quatro talentos incríveis, incluindo a grande Marta", celebrou Barbra Banda.

A votação é diplomática, com jogadoras sendo responsável por 40% da escolha, além de outros 25% por parte de jornalistas e mais 35% com treinadores e proprietários, e 10% ao público. O torcedor vota pelo site oficial da NWSL e o Orlando Pride, que concorre em diversas posições, faz campanha para eleger suas estrelas e contar com representantes, também, no 11 ideal da competição. A eleição vai até o dia 15 de novembro.