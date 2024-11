Entre desfalques e retornos, seleção vai à Venezuela em busca da sequência de vitórias

A seleção brasileira, na tarde desta quinta-feira (14), às 18h, encara a equipe nacional venezuelana pela Eliminatória Sul-Americana. O time canarinho pisará nos gramados do Monumental de Maturín, na Venezuela, à procura de uma recuperação na tabela e, mais importante do que isso, uma reestruturação da sua equipe. Após a saída de Tite do comando técnico, a equipe verde e amarela passou por uma série de instabilidades e acabou largando mal na competição. Agora nas mãos de Dorival Júnior, a seleção ocupa a 4ª posição, vem de duas vitórias consecutivas e entrará em campo em busca de dar continuidade para essa recuperação. O treinador, no entanto, precisou lidar com desfalques e retornos para definir seus onze iniciais.

Além das ausências já antigas, como Neymar, Alisson e Bremer, o time ganhou mais algumas dores de cabeça. O atacante Rodrygo, jogador do Real Madrid, teve uma lesão no reto femoral da perna esquerda e não integra o grupo. Diante disso, Raphinha assumirá a pesada camisa 10 do Brasil. Ainda em Madrid, Militão se lesionou novamente no último sábado, em jogo contra o Osasuna, e seguirá sendo desfalque. Quem virou dúvida de última hora para o jogo foi André e Guilherme Arana. Ambos atletas sentiram dores durante o treinamento de terça-feira e não participaram das atividades de quarta-feira. Os dois, todavia, viajarão junto com a delegação para a disputa.