Com novidades, CBF divulga o calendário do futebol brasileiro para 2025

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou nesta terça-feira (12) o calendário para a temporada de 2025. A entidade confirmou que, em razão da paralisação do campeonato durante o Mundial de Clubes, o Brasileirão terá 10 meses de duração. Foi anunciado também que os Estaduais começarão entre os dias 11 e 12 de janeiro e as semifinais da Copa do Brasil acontecerão em finais de semana. Somando às novidades, destacou-se a promessa de um intervalo de 48 horas após as Datas Fifa, o que permitiria jogadores convocados se reapresentarem em seus respectivos clubes.

O calendário havia vazado na semana passada, com a previsão de que o Brasileirão teria uma paralisação de um mês no Mundial de Clubes. No fim de semana, o próprio presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues confirmou que a abertura do Brasileirão será no dia 29 de março e a rodada final está agendada para 21 de dezembro. O evento será interrompido entre 15 de junho a 13 de julho, na data do Mundial. Diante disso, o Campeonato Brasileiro do ano que vem será o mais longo da história. Com a ampliação do período de disputa da principal competição nacional, a CBF reduziu o número de datas dos Estaduais, que agora serão disputados entre o fim de semana de 12 de janeiro e 26 de março.

No calendário de 2025, a ausência de jogos nos períodos de Data Fifa será mantida. Para além disso, a entidade prometeu criar uma regra nova que garanta um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim da Data Fifa e os enfrentamentos entre os times nacionais. "Conseguimos, com muito diálogo, fazer um calendário melhor para os clubes, federações, atletas, dirigentes e fãs do futebol brasileiro. Dialogamos exaustivamente com as Federações e a Comissão Nacional de Clubes e contamos com o apoio dessas instituições para avançarmos", disse Ednaldo Rodrigues.

Outra mudança significativa diz respeito aos recessos. De acordo com a CBF, o calendário prevê 14 dias de pré-temporada antes do início dos campeonatos e outros 14 no meio do ano, justamente para as equipes da Série A que não estarão no torneio da Fifa. Ao fim da temporada, no dia 22 de dezembro, os atletas terão outro intervalo com 15 dias de duração. O recesso e a intertemporada de 2025 não valerão para os times da Série B. A segunda divisão começará mais tarde que o Brasileirão e terminará mais cedo. O início está previsto para 5 de abril e a última rodada será em 22 de novembro.