Fernando deve ser novidade do Inter contra o Vasco

Em meio a uma série de desfalques, o Inter poderá contar com um reforço importante para o duelo contra o Vasco, nesta quinta-feira, em São Januário: o retorno do volante Fernando. Afastado desde o Gre-Nal de 19 de outubro devido a um problema muscular, o experiente jogador de 37 anos completou o retreinamento e se juntou ao grupo na última semana. Se não houver imprevistos, ele irá reassumir a titularidade. LEIA MAIS: Vitão garante que não tem propostas e fala em trabalhar dobrado para estar na seleção Com a volta de Fernando, Rômulo, que tem comandado o meio-campo nos últimos jogos, fica no banco. Em relação à vitória diante do Fluminense, na última partida antes da parada pra Data Fifa, também haverá mudanças nas laterais, devido às suspensões de Bruno Gomes e Bernabei, peças-chaves desse momento de retomada do Inter no Brasileirão. No lugar deles, entram o estreante Braian Aguirre e Renê. Wesley, por sua vez, volta ao time após cumprir suspensão e ocupa a vaga de Wanderson na ponta-esquerda. O principal mistério é a condição de Bruno Tabata, que ficou fora das atividades da última semana devido a dores musculares. Caso não viaje, Gabriel Carvalho deve ser titular na ponta-direita. Além disso, o Inter aguarda o retorno de três jogadores que estão com suas seleções nas Eliminatórias da Copa: Rochet, Borré e Valencia. Eles atuam amanhã, a apenas 48 horas do jogo contra o Vasco, e serão reavaliados assim que chegarem a Porto Alegre. As primeiras definições sobre a formação da equipe devem ocorrer nesta segunda-feira (18), às 9h30min, quando o elenco se reapresenta após a folga de domingo. Depois, o time realizará mais duas atividades antes de viajar para o Rio de Janeiro, na quarta.