Inter x Fluminense: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Em mais uma partida disputada no estádio Beira-Rio, o Inter receberá o Fluminense nessa sexta-feira (8) em compromisso válido pela 33ª rodada do Brasileirão. Embalado por uma sequência de 13 jogos invictos, o Colorado joga para confirmar vaga no G-5 e, com isso, garantir uma classificação direta na Libertadores de 2024.

Juntamente com a sequência comandada por Mano Menezes em 2022, a atual invencibilidade é a maior já conquistada pelo clube na competição. Em caso de vitória, a partida marcará a quebra desse recorde. O time vive ótima fase nas mãos de Roger Machado. Recuperado de má fase do inicio do campeonato e sendo líder do returno, o clube atualmente ocupa a 5ª posição da tabela e conta com 56 pontos.

Trazendo para dentro das quatro linhas, o Inter lida com uma dúvida e alguns desfalques para o embate. A dúvida diz respeito ao lado esquerdo do ataque. Roger precisará escolher entre Gabriel Carvalho e Wanderson para assumir a vaga do atacante Wesley, suspenso. O jovem e o antigo titular da posição, portanto, disputarão a oportunidade de reintegrar os onze inicias na ocasião. Outro desfalque significativo é o volante Fernando. O jogador não entra em campo desde o Gre-Nal 443, quando sentiu dores na panturrilha direita, e está sendo substituído por Rômulo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Rômulo e Thiago Maia; Bruno Tabata, Alan Patrick e Gabriel Carvalho (Wanderson); Rafael Borré. Técnico: Roger Machado.

Fluminense - Vitor Eudes, Samuel Xavier, Thiago Silva, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Martinelli, Nonato e Renato Augusto; John Kennedy, Cano e Keno. Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem - Luis Flavio de Oliveira (SP), auxiliado por Daniel Luis Marques (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN).

SERVIÇO INTER X FLUMINENSE

Local: estádio Beira-Rio;

Data e hora: sexta-feira (8), às 19h;

Transmissão: Premiere;