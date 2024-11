Kannemann passará por nova cirurgia e não joga mais em 2024

O Grêmio começou o dia dando péssimas notícias para o seu torcedor. Em comunicado divulgado na manhã desta quarta-feira (6), o clube informou uma nova lesão de Walter Kannemann. De acordo com o departamento médico do time, o aleta será submetido a uma videoartroscopia no quadril direito para tratamento de uma "síndrome do impacto femoro-acetabular". O ídolo gremista não joga desde o dia 4 de outubro e, de acordo com projeção do Tricolor, seguirá desfalcando a equipe pelos próximos cinco meses. A cirurgia está marcada para a próxima quinta-feira, no Hospital Moinhos de Vento.

Contrastando seu retorno aos gramados na terça-feira, o defensor é ausência confirmada para o fim desta temporada e inicio da próxima. Lidando com uma síndrome de ordem genética, complicações na região não são novidade na vida do jogador. O argentino passou pelo mesmo procedimento em dezembro de 2021, porém do lado esquerdo do quadril.

De acordo com o clube, ambas as partes "sempre estiveram cientes dos riscos de o zagueiro relatar dores no lado oposto ao operado há três anos". O Tricolor, no entanto, não perdeu a oportunidade de exaltar o trabalho do departamento médico para com o atleta e a importância que o mesmo teve nas últimas campanhas do time. "Na ocasião (última cirurgia), o zagueiro se recuperou em cinco meses e, desde abril de 2022, disputou quase 100 partidas pelo Grêmio. Nesse período, o atleta foi acompanhado pelos médicos e fisioterapeutas do Grêmio em um trabalho constante de fortalecimento do quadril", declarou o clube.

Apesar da baixa maiúscula sofrida pelo elenco de Renato Portaluppi, os preparativos seguiram no CT Luiz Carvalho nesta quarta-feira. O plantel se apresentou para o seu penúltimo treinamento antes do embate com o Palmeiras, em ocasião marcada pela presença da base gremista em peso. Em partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão, a equipe entrará no campo do Allianz Parque nestaa sexta-feira buscando se afastar de vez da zona de rebaixamento. O fim da preparação se dará nesta quinta-feira pela manhã e a delegação embarca para São Paulo na tarde do mesmo dia.

O time para o confronto ainda é um ponto de interrogação. Como é de praxe, as dúvidas se concentram no campo de ataque. Informações dão conta que Renato deve optar por um time mais defensivo, semelhante ao apresentado contra o Fluminense, no Rio de Janeiro. Entretanto, a adição de um meio-campista articulador ao time, como Monsalve ou Cristaldo, não é descartada. As escolhas do técnico tricolor devem ser definidas no último treino.