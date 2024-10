Kannemann segue sem treinar e vira dúvida para o duelo contra o Fluminense

Na manhã desta terça-feira (29), o elenco do técnico Renato Portaluppi treinou pela segunda vez na semana em preparação para o jogo de sexta-feira (1º), contra o Fluminense. Na atividade no CT Luiz Carvalho, a grande ausência seguiu sendo o zagueiro Kannemann, que continua desfalcando o elenco nos dois treinos da semana até agora. O aproveitamento do defensor argentino permanece um ponto de interrogação.

A última partida que o zagueiro atuou foi diante do Fortaleza, no dia 4 de outubro. Após se recuperar de uma lesão muscular, por último, ele vem sofrendo com um forte quadro viral. Seu retorno para este final de semana segue incerto.

Falando em pontos de interrogação, o ponta Soteldo cai como uma luva na conversa. O atacante tem contrato de empréstimo encerrando no final do ano e ainda possui futuro incerto no Tricolor. Sendo patrimônio do Santos, o passe do jogador está fixado em US$ 5 milhões, valor que o Grêmio não está disposto a desembolsar. Isso não significa, porém, que o clube não deseja a permanência do venezuelano.

Informações dão conta que o clube tentará compor algum acordo com o Peixe, especulando-se até mesmo trocas entre as equipes. O Santos demonstrou interesse pelo goleiro Adriel, que, considerando o cenário, poderia ser utilizado para diminuir o valor a ser pago pelo atacante.

A boa notícia do dia foi o retorno do zagueiro Gustavo Martins. Ele se reapresentou e integrará o plantel para a reta final do campeonato, após se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda.

Para o confronto diante dos cariocas, o Tricolor tem outros dois reforços confirmados: Dodi e Diego Costa. Depois de desfalcarem o elenco contra o Atlético-GO, os dois jogadores voltam a ficar à disposição de Portaluppi. Dodi, em uma situação normal, retomaria sua vaga na entrada do meio-campo. Entretanto, a partir de suas boas aparições, Pepê entra na disputa. O atacante Diego Costa, por sua vez, não deve ter espaço no onze inicial, mas fortalece o grupo.

O Grêmio entra em campo no Maracanã, às 21h30min, em um embate direto contra o Z-4. Ambos brigam no meio da tabela, temendo a proximidade com zona de rebaixamento e almejam garantir uma vaga na próxima Sul-Americana. Após o enfrentamento no Rio de Janeiro, o time jogará contra o Palmeiras, Juventude, Cruzeiro, São Paulo, Vitória e, por fim, Corinthians, nesta ordem. O plantel volta a trabalhar nesta quarta-feira, pela manhã, em seu penúltimo treino antes de viajar para o Rio de Janeiro.