Morre Manga, goleiro campeão por Inter e Grêmio

Com passagens por Inter e Grêmio, entre outros clubes, e titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1966, o ex-goleiro Manga morreu nesta terça-feira (8), aos 88 anos. Ele enfrentava um câncer de próstata nos últimos anos e estava internado no Hospital Rio Barra, no Rio de Janeiro.

Pelo Internacional, Manga foi peça importante na história do clube, conquistando dois Campeonatos Brasileiros (1975 e 1976) e três Campeonatos Gaúchos (1974, 1975 e 1976). Em homenagem no Instagram, o clube destacou sua atuação na final do Brasileiro de 1975, jogando com dois dedos quebrados.

Pelo tricolor, o goleiro conquistou o Campeonato Gaúcho de 1979.

Manga encerrou ua carreira no Barcelona de Guayaquil, do Equador, em 1982, aos 45 anos. Antes disso, foi campeão equatoriano no ano anterior.

O jogador também se tornou famoso por não usar luvas numa época em que era comum os goleiros atuarem com a proteção nas mãos. Dizia que não se sentia confortável, uma vez que tinha dedos tortos. Compensava com óleo e areia nas mãos para melhorar a aderência nas defesas.



Manga se tornou tão simbólico de sua posição em sua época que recebeu homenagem quando ainda estava vivo. O dia do seu nascimento, 26 de abril, se tornou oficialmente o "Dia do Goleiro".