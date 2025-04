Diante do modesto Atlético Grau, Grêmio quer a tão desejada evolução

O jogo muda, mas o discurso continua. O acúmulo de pobres atuações persistem no time do técnico Gustavo Quinteros e, novamente, seus comandados entram em campo buscando contornar o desempenho abaixo da crítica. O Grêmio necessita que a partida desta terça-feira (8), às 19h, na Arena, contra o Atlético Grau, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana, dê um respiro ao trabalho da comissão técnica e neutralize as fortes críticas que o treinador vem recebendo. Para isso, as falas com tom de evolução precisam se refletir no campo.

Na derrota de sábado por 2 a 0 para o Ceará, o líder da casamata tricolor falou em crescimento por parte da mecânica de jogo da equipe. "Temos que seguir trabalhando nas definições das jogadas para melhorar os pontos de hoje (sábado). Esperamos que no próximo jogo possamos conversar e jogar igual ou melhor", afirmou.

Buscando dar continuidade na "ascensão", o comandante adiantou que promoverá mudanças no time titular. Na visão do treinador, a partida contra os peruanos pede um time ofensivo, que preencha o campo de ataque. Sendo assim, João Pedro assume a posição de Igor Serrote na lateral-direita e Edenílson, provavelmente, seja o escolhido para dar o lugar a Cristaldo na armação do Grêmio.

Outra justificativa usada por Quinteros que corrobora para a promoção aos titulares de ambos, foi a atuação do time contra o Vozão, que na sua visão, faltou eficiência nos arremates. "Geramos cinco situações para fazer o gol e não fizemos. Lamentavelmente, não marcamos. Perdemos o jogo pela falta de eficácia em definir", disse.

Apesar das confirmações, as incertezas no time também aparecem. Kike Olivera e Braithwaite foram ausência na viagem à capital cearense por conta de desconfortos físicos. Para o duelo contra os peruanos, o retorno do dinamarquês é mais garantido que a do uruguaio. Entretanto, não está descartada a presença dos dois como opções para Quinteros, agregando força e aumentando as chances gremistas de vitória.

A baixa confirmada é Amuzu. O camisa 9 sofreu uma pancada na cabeça pelo Brasileirão e precisou ser substituído. Com o protocolo de concussão da Fifa ativado, o atleta só pode retornar aos gramados após cinco dias passados do ocorrido. Assim, os jogadores que devem iniciar o duelo contra o Atlético Grau são Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti e Cristaldo; Pavón, Aravena e Arezo (Braithwaite).