Resultados paralelos não ajudam o Grêmio na luta contra o Z-4 do Brasileirão

O Grêmio não encheu os olhos do seu torcedor, mas desfilar em campo não era uma necessidade. Vencer era uma necessidade no retorno da capacidade total da Arena, e o Tricolor conseguiu cumprir o seu papel. Em uma virada mais desgastante do que empolgante, o Grêmio bateu o Atlético-GO por 3 a 1 no sábado (28) e recuperou um pouco do fôlego no Campeonato Brasileiro. Entretanto, os resultados paralelos não favoreceram o time, que aumentou apenas um ponto de distância da zona de rebaixamento. O clube ocupa agora a 11ª posição da tabela e se encontra a quatro pontos do Z-4, um ponto a mais do que na rodada anterior.

Para a infelicidade do técnico Renato Portaluppi, o Vitória e o Athletico-PR superaram seus respectivos adversários. Ambos times integravam o Z-4 e, na prática, seus triunfos significaram um aumento de dois pontos na nota de corte da zona. Diante desse cenário, os três pontos gremistas foram imprescindíveis para a manutenção da saúde do clube na tabela.

Comentando o sucesso dentro das quatro linhas, o treinador gremista, durante a coletiva pós-jogo, deu a entender que o seu futuro ainda está em aberto: ”tomar a decisão de ficar envolve a opinião de todos, inclusive dos torcedores”. De acordo com ele, “será uma decisão conjunta”, mas não perdeu a chance de reiterar seu amor pelo clube e sua vontade de ficar.

Já de olho no seu próximo confronto, o elenco se reapresentou na tarde desta segunda-feira (27) para iniciar a preparação para o duelo diante do Fluminense na próxima sexta-feira, às 21h, no Maracanã. Para esta partida, Dodi e Diego Costa retornam após cumprir suspensão. Apesar de ter ganho um respiro, o time de Portaluppi vai ao Rio de Janeiro enfrentar um concorrente direto contra o rebaixamento. O tricolor carioca está na 13ª colocação e, assim como o time de Portaluppi, também teme a proximidade com a zona da degola.