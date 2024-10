Fernando deve ser baixa e Rômulo projeta sequência como titular no Inter

A segunda-feira (28) colorada foi de reapresentação, fala de um titular nos últimos jogos e trabalhos com bola, de olho no duelo com o Flamengo, nesta quarta, às 19h, em jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. Com apenas duas atividades no CT Parque Gigante à disposição para encaminhar o time que recebe os cariocas, o técnico Roger Machado começou a esboçar o Inter com mistérios no meio-campo. Após o treino, o volante Rômulo concedeu entrevista coletiva, falando sobre a relação com o experiente Fernando e a sequência como titular.

"Estou pronto, treinando e dando meu máximo para manter a qualidade que o Fernando vinha dando na equipe. Felizmente consegui entrar e manter a sequência invicta que estava sendo construída quando ele saiu", destacou o atleta de 24 anos. Ele ainda fala sobre a confiança pela sequência de onze jogos invicto, mas despista a briga pelo título: "nosso objetivo é o G-4. Sonhar é de graça, todos querem o Brasileiro, mas nossa equipe, agora, está focada em se manter lá em cima".

Ademais, a coletiva de Rômulo indica que Fernando deve ser baixa mais uma vez. Depois de jogar o Gre-Nal em meio à recuperação da lesão muscular na panturrilha, sofrida no último dia 29, o veterano de 37 anos, que não jogou contra o Atlético-MG, apenas correu em volta do gramado, de tênis. O próprio Rômulo, seu substituto natural, afirmou que o camisa 5 voltou a sentir desconfortos após o clássico.

Mais à frente, Bruno Tabata se credenciou na briga por titularidade e deve desbancar o jovem Gabriel Carvalho. O meia de 17 anos tem o apreço da comissão técnica, mas deve ir ao banco, com a tendência de seguir recebendo minutos no segundo tempo.

Na defesa, Vitão permaneceu na academia, controlando a carga. Sem contusão constatada, ele deve ser titular. No primeiro momento, a atividade contou com um esboço de time, composto por Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Rogel e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Borré. A preparação se encerra nesta terça, sem grandes surpresas no horizonte.