Gre-Nal 443: Roger fala sobre retornos do DM e seu primeiro clássico pelo Inter

O Gre-Nal 443 está batendo na porta. Restam apenas três dias para o clássico e, mesmo com o relógio se arrastando, os moldes das equipes ficam cada vez mais claros. No Inter, a quarta-feira (16) ficou marcada pela entrevista coletiva do técnico Roger Machado, no CT Parque Gigante, após o treino realizado pela manhã. De olho no seu primeiro clássico do lado colorado, o comandante falou sobre como estão sendo os dias que antecedem o duelo e deu pistas sobre o que esperar de seu time.

Com duas atividades ainda à disposição, ele não crava a presença de Rogel, Fernando e Borré, que se recuperam de lesões musculares. “Hoje não tenho condição de dizer quem estará apto. Alguns deles estiveram no campo em mais de uma atividade, outros em atividades intercaladas. Penso que pelo menos um deles estará conosco, se não no início, no decorrer do jogo”.

Destes três, Borré, no entanto, está virtualmente confirmado, já que vem treinando com bola em alguns momentos ao longo dos últimos dias. Rogel também deve jogar. O argentino foi submetido a situações de estresse, com lances de impacto, e respondeu positivamente. O mistério na fala do professor se remete a Fernando. O veterano de 37 anos tem uma lesão muscular na panturrilha, e a tendência é que ele não tenha condições de atuar por 90 minutos.

No quesito emocional, Roger parece estar levando a chegada do Gre-Nal com naturalidade: “Será especial para mim, primeira vez desse lado. Cada um tem uma emoção diferente. E esse é um inédito para mim. Estou vivendo cada dia de uma vez e aproveitando muito. Vai marcar na minha vida.” Na carreira de treinador, esteve à frente do Grêmio em dez clássicos, entre as duas passagens pelo clube, registrando cinco vitórias, quatro derrotas e um empate.

Além de prever a situação dos lesionados, o treinador ainda deu uma pista importante sobre o meio-campo, que não poderá contar com Thiago Maia, suspenso pelo terceiro amarelo — Bruno Henrique será seu substituto. Trata-se da disputa por posição entre Gabriel Carvalho e Bruno Tabata. Aparentemente, o jovem de 17 anos vai levar a melhor, já que foi citado como titular da posição nos últimos jogos.

Ademais, o técnico exaltou a maturidade do pupilo, citando o exemplo de sua rápida retomada de confiança após um erro crucial no início da partida com o Corinthians, que resultou em gol. “O Gabriel é um caso especial, ele tem uma maturidade acima da média”, exalta Roger.

Os dois últimos treinos estão marcados para quinta e sexta, às 10h, e contam com o retorno de Rochet e Valencia, que estavam a serviço de suas seleções na Data Fifa. Eles, inclusive, se enfrentaram na terça, no empate sem gols entre Uruguai e Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O goleiro será titular, enquanto Valencia começa no banco.