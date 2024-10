Gre-Nal 443: Inter e Grêmio esgotam ingressos para o clássico

Estão esgotados os ingressos para o Gre-Nal 443. Enquanto o Inter encerrou a venda de seus bilhetes na segunda-feira (14), o Grêmio vendeu a carga de duas mil entradas para o setor visitante nesta quarta. Foram necessários cerca de 45 minutos para o Tricolor garantir a presença de sua torcida no Beira-Rio, às 16h deste sábado, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Restam, agora, apenas alguns camarotes na Padre Cacique, que pertencem a BRio. Os ingressos de cadeiras do setor Coração do Gigante estão esgotados. Com essa expectativa que o Colorado prevê o recorde de público em casa na temporada. A expectativa é que a marca de 48 mil torcedores seja ultrapassada no final de semana. O atua detento do recorde é o Gre-Nal 441, disputado no ínicio do ano, pelo Gauchão. Naquela ocasião, foram 41.197 presentes.