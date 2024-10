Com ingressos esgotados, Inter projeta maior público do ano para o Gre-Nal

O torcedor do Inter que não garantiu sua presença no Gre-Nal 443 terá que se contentar com a transmissão pela tevê. A venda de ingressos para os associados abriu na manhã desta terça-feira (15) e, em cerca de 30 minutos, não havia mais assentos disponíveis no estádio Beira-Rio. O Inter estima que, no próximo sábado (19), às 16h, um total de 48 mil torcedores estarão na casa colorada para apoiar o time. Caso o número se confirme, o clássico vai representar o maior público do clube em 2024, desbancando o Gre-Nal 441, atual detentor do recorde, com 47.197 torcedores.

A expressiva presença colorada é explicada por três motivos: o horário do jogo, o momento do time de Roger Machado e, claro, a rivalidade. O Colorado defende uma invencibilidade de nove partidas e tem apresentado resultados satisfatórios, tendo conquistado 63.33 % dos pontos disputados nas últimas dez rodadas do Campeonato Brasileiro.

Outro recorde que pode ser quebrado pela equipe alvirrubra diz respeito ao aproveitamento. O Inter, se superar o Tricolor dentro das quatro linhas, fechará o ano com um aproveitamento de 100 % nos embates, fato que não é consumado desde 1974, ou seja, há 50 anos.

De olho na partida, o grupo deu seguimento em seus trabalhos na manhã desta terça-feira. Tendo iniciado seus treinamentos na quinta-feira, o elenco continuará nesse ritmo até sexta-feira, véspera do jogo, fechando nove dias consecutivos de preparação. Além disso, com a volta de Rogel, Fernando e Borré, recuperados de lesão, o técnico Roger ganhará três atletas para compor o onze inicial.

O atacante colombiano, em um movimento natural, deve desbancar Valencia e reassumir a titularidade. Já Clayton Sampaio, que veio compondo a defesa ao lado de Vitão, deve ceder seu posto a Rogel. Por fim, o protetor da zaga, Fernando, deve assumir a posição de Thiago Maia, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O volante, entretanto, se reapresenta em uma situação mais delicada que os demais. A comissão técnica vai estudar ao longo da semana a viabilidade do meio-campista de performar os 90 minutos.