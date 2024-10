Inter intensifica preparação para o Gre-Nal 443 com retornos do DM

Segue a todo vapor a preparação colorada para o Gre-Nal 443. Com a semana livre e o foco no clássico marcado para sábado, às 16h, no Beira-Rio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter manteve a rotina de treinos nesta segunda-feira (14) pela manhã, no CT Parque Gigante. Sob o comando de Roger Machado, as atividades se estendem até sexta, com o acerto do time ainda pendente.

Restando quatro dias de treino, o grupo se encaminha para a reta final dos trabalhos, que ocorrem desde quinta, após uma pausa de quatro dias, por conta da Data Fifa. Com uma base montada, Roger comemora o aval do departamento médico para contar com Rogel, Fernando e Borré, recuperados de lesões musculares. Eles trabalharam com bola nesta segunda e ficam à disposição no final de semana.

A tendência é que todos sejam titulares. Com tempo de sobra para reforçar o físico, os três ocupam posições importantes na engrenagem alvirrubra. O primeiro seria a dupla de Vitão no miolo da zaga, que tem apenas o recém-chegado Clayton Sampaio como opção.

Já o segundo é o protetor da defesa no meio-campo. Sem Thiago Maia, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o setor ficaria ainda mais exposto sem Fernando que, dos três recuperados, tem o caso mais delicado. A comissão técnica avalia, durante a semana, se ele terá condição de jogar os 90 minutos. Borré, por fim, retoma sua vaga ao natural. O colombiano é referência na linha de frente e deve desbancar Valencia no onze inicial.