Gre-Nal 443: semana do clássico inicia com mistérios dos dois lados

Se não há mistérios, não é semana Gre-Nal - é fato. No entanto, no clássico de número 443, marcado para o próximo sábado (19), às 16h, no Beira-Rio, a velha máxima do futebol gaúcho ganha ainda mais força. E desta vez, acompanhada por estreias, reencontros e até uma despedida histórica, ingredientes que prometem incendiar o confronto, válido pela 30ª rodada do Brasileirão.

Para o terceiro encontro entre os rivais na temporada, ambos os times possuem apenas um jogador suspenso: Reinaldo do lado gremista e Thiago Maia do Colorado. Seus substitutos, porém, apenas abrem o leque de interrogações que Renato Portaluppi e Roger Machado deverão dar um ponto final até o próximo final de semana.

O Tricolor inicia nesta segunda-feira (14), às 15h30min, no CT Luiz Carvalho, a preparação para o clássico. Com a necessidade urgente de afastar o risco de rebaixamento e garantir presença no grupo que assegura vaga para a Copa Sul-Americana de 2025, a vitória contra o Inter – algo que ainda não ocorreu em 2024 – é considerada crucial, especialmente pelo impacto psicológico que traria à equipe.

E, embora a missão não seja fácil, já que o rival atravessa um momento melhor na temporada, Portaluppi ao menos conta com boas notícias. João Pedro, Kannemann, Villasanti e Soteldo, ausentes na última rodada, estão de volta. Desses, o venezuelano é o único que pode não começar como titular, dependendo da estratégia escolhida pelo técnico para o clássico.

Fábio, também retornando, deve assumir a esquerda lateral no lugar de Reinaldo. No entanto, persistem dúvidas sobre a formação defensiva: ao longo da temporada, Portaluppi variou entre esquemas com dois ou três zagueiros centrais. Se optar pela segunda alternativa, há a possibilidade de Pedro Geromel começar como titular nesse que será o 28º e último Gre-Nal de sua carreira (até agora, com 9 vitórias, 10 empates e 8 derrotas).

Do meio para frente, Villasanti, Dodi e os estreantes em clássico Monsalve e Braithwaite são praticamente garantidos entre os titulares. Já as vagas restantes estão em aberto, com Edenilson (pouco querido pela torcida colorada), Soteldo, Cristaldo e Aravena disputando espaço na equipe.

O Inter, por sua vez, se reapresentou para o clássico ainda na última quinta-feira (10). Para o lado vermelho do Estado, há três pontos-chave nesse duelo: a consolidação da boa relação com o torcedor, a aproximação do G-4 e a chance de encerrar o ano com 100% de aproveitamento em clássicos, algo que não acontece desde 1974.

Roger Machado, talvez o nome mais simbólico do confronto, visto que enfrentará o Grêmio pela primeira vez em um clássico, trabalha com dúvidas em todos os setores, mas uma estrutura e base de time já definida.

Na zaga, a indefinição gira em torno do retorno de Rogel, que se recupera de lesão, ou a permanência de Clayton Sampaio. No meio-campo, Bruno Henrique e Rômulo disputam a vaga deixada por Thiago Maia. Já no ataque, Borré aguarda apenas a liberação do departamento médico para assumir o comando das ações ofensivas e fazer sua estreia no clássico.

Na criação de jogadas do Colorado, estarão em campo dois jogadores com experiências opostas em clássicos: Alan Patrick, já considerado um 'Homem Gre-Nal', participou de três dos quatro gols alvirrubros contra o maior rival neste ano; e o jovem Gabriel Carvalho, uma das principais promessas do clube nos últimos anos, atuando pela ponta. Essa parceria tem se mostrado eficaz, visto que o Inter já soma nove jogos de invencibilidade.