CBF define quem será o árbitro do Gre-Nal 443, no Beira-Rio

Está definida a arbitragem para o Gre-Nal 443. Em meio às polêmicas que se alastram há temporadas no futebol brasileiro, a CBF definiu que Bruno Arleu de Araújo será o responsável pelo apito no clássico marcado para o próximo sábado (19), às 16h, no Beira-Rio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O carioca de 41 anos é um nome contestável para ambos os lados, por conta de polêmicas recentes. O Inter, por sua vez, preparou um dociê contra o árbitro após o empate em zero a zero com o Cruzeiro, em agosto deste mês. Independente das richas recentes, será de Arleu a responsabilidade de apita o clássico gaúcho. Ele vai para o seu primeiro Gre-Nal na carreira.

O confronto entre Inter e Grêmio é o principal jogo da reta final do Brasileirão para ambas as equipes. Ainda que vivos em brigas por vagas em torneios continentais — Colorado mira Libertadores e o Tricolor a Sul-Americana —, o clássico é um divisor de águas para as rodadas finais, no quesito moral.