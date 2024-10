Inter se reapresenta de olho no primeiro Gre-Nal de Roger vestindo vermelho

De volta ao CT Parque Gigante, o Inter só tem olhos para o Gre-Nal 443. O clássico a ser disputado no Beira-Rio está marcado para o dia 19 e, até lá, serão nove treinos visando os 100% de aproveitamento sobre o maior rival, em 2024. A reapresentação do grupo de jogadores ocorreu nesta quinta-feira (10) à tarde, após quatro dias de folga, por conta da parada para a Data Fifa.

O retrospecto positivo para o Colorado se dá pelas vitórias no Gauchão e no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. No Estadual, o triunfo por 3 a 2, no Beira-Rio, com gol de Alan Patrick no último lance, foi um jogaço. Já no Nacional, o 1 a 0 no estádio Couto Pereira — gremistas mandaram o jogo em Curitiba por conta da enchente —, com gol chorado de Vitão, teve um cenário reverso.

Os resultados, que se somam ao 3 a 2 no final do ano passado e resultam em uma sequência de três jogos invicto, impõem confiança para o Inter que, dessa vez, terá Roger Machado na beira do gramado. Será o primeiro Gre-Nal do treinador vestindo vermelho. Ídolo do rival, ele tem dez clássicos no currículo, somando cinco vitórias, um empate e quatro derrotas.

Neste primeiro momento da reapresentação, os jogadores já se dirigiram ao gramado para iniciar os trabalhos com bola. A primeira atividade, inclusive, contou com o retorno de uma peça importante. Trata-se do meia Bruno Tabata, que foi desfalque no empate com o Corinthians, no sábado, em São Paulo. Recuperado de uma virose, ele se credencia como opção para estar em campo novamente.

LEIA MAIS: CazéTV confirma transmissão de jogos da LFU no Brasileirão 2025

Reforços no meio-campo serão importantes, já que este será o setor mais afetado pelos desfalques. Um deles é incógnita. O volante Fernando, que teve diagnosticada uma lesão muscular na panturrilha, trabalha desde o dia 29 de setembro para estar apto. A tendência é que o veterano de 37 comece jogando.

Por outro lado, Thiago Maia, sua dupla na volância, é baixa confirmada. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo, contra o alviverde paulista, e está suspenso. Bruno Henrique, seu substituto, traz uma característica diferente para o time. Isso porque Maia é responsável por coordenar a pressão alta do time de Roger Machado. Em suma: se o camisa 29 não subir, o resto não sobe também. Agora, o treinador terá pouco mais de uma semana para definir quem será o responsável pela função.