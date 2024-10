CazéTV confirma transmissão de jogos da LFU no Brasileirão 2025

A CazéTV anunciou a transmissão do Brasileirão 2025. O campeonato, pela primeira vez, terá direitos divididos, sem exclusividade da Globo. O canal do influenciador Casimiro Miguel terá um jogo dos clubes que integram a Liga Forte União (LFU) por rodada, exibido ao vivo e de graça no YouTube.

A LFU já havia fechado dois acordos: um com Record e Google (YouTube) e outro com a Amazon, que exibirá os jogos em seu serviço de streaming. A partida transmitida pela CazéTV será a mesma da Record, em transmissões simultâneas.

Já o pacote do Prime Video é voltado para plataformas pagas e canais por assinatura, e dá direito a 38 partidas da temporada, uma por rodada, e de forma exclusiva. Os valores somados da venda dos dois pacotes representam uma receita anual na Série A superior a R$ 750 milhões. Anualmente, cada pacote custará cerca de R$ 380 milhões.

Os integrantes da LFU da Série A são Inter, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude. Já Sport, América-MG, Goiás, Ceará, Avaí, Chapecoense, Coritiba, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA, Operário, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto estão em divisões inferiores.

A Libra é composta por Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Grêmio, Bahia, Vitória e Santos. O grupo fechou com a Globo, que deve pagar cerca de R$ 1,1 bilhão, tanto pela exibição na TV aberta quanto fechada, no SporTV. Mas isso apenas se nove clubes que compõem o bloco estiverem na Série A - caso contrário, o valor cai para R$ 1 bilhão. O Premiere não está nesse cálculo e configura um repasse extra pelas partidas transmitidas no pay-per-view.

A LFU tem um total de seis confrontos por rodada. Além dos fechados com Record e YouTube e Amazon, restam quatro em negociação. Segundo apurado pelo Estadão, o grupo continua em negociações avançadas com cinco interessados para a venda dos direitos de transmissão dessas quatro partidas. São eles: Warner Bros, Disney+, DAZN, Globo e Google - este último em um modelo pay-per-view no YouTube.

A LFU possuiu 60% dos confrontos da competição, com 228 partidas em seus pacotes. Já a Libra dispõe de 152 duelos do Brasileirão, sendo quatro partidas por rodada. As emissoras podem escolher o jogo que querem transmitir quando o time de seu bloco for o mandante.