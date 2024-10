Consolidado no Brasileirão, Inter se aproxima de vaga na Libertadores

De acordo com os dados de um grupo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de minas Gerais (UFMG), o Inter tem 68,3 % de chance de conquistar a tão sonhada vaga na Copa Libertadores de 2025. As estatísticas apontam que, apesar da troca de técnicos no decorrer da competição, o Colorado teve um aproveitamento de 63,33 % nos últimos dez jogos e, caso mantenha, deve confirmar sua classificação. O time comandado por Roger Machado, atualmente 6° colocado no Brasileirão, conta com 46 pontos e defende uma invencibilidade de nove jogos, e venceu seus últimos cinco jogos como mandante.

LEIA MAIS: Portaluppi se vira entre desfalques e reforços para montar o Grêmio

Nos próximos cinco confrontos, o clube enfrenta, respectivamente, Grêmio, Atlético-MG, Flamengo (jogo atrasado), Criciúma e Fluminense, disputando quatro destas partidas em casa. O único jogo fora de Porto Alegre vai ser no embate contra o Galo, na Arena MRV, no próximo dia 26. Com a situação desenhada para o Inter, a expectativa da torcida é ver a continuidade do crescimento apresentado pela equipe, que já vem conquistando resultados importantes e desempenhos satisfatórios nas suas últimas apresentações.

O próximo compromisso da equipe vermelha e branca será o Gre-Nal no dia 19, às 16h, em casa, onde vai buscar defender sua sequência invicta e dar novos passos em direção à classificação ao torneio continental. O check-in para o sócio colorado vai iniciar no próximo domingo. Já os valores e datas das vendas dos ingressos para o duelo não foram divulgados.