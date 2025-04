Inter x Atlético Nacional-COL: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter faz seu primeiro jogo como mandante nesta Libertadores na quinta-feira (10), às 19h, contra o Atlético Nacional, da Colômbia, pela 2ª rodada do Grupo F. Depois da estreia com empate em Salvador, contra o Bahia, o Colorado tem o Beira-Rio como triunfo para pontuar em uma chave complicada. A tendência, após a goleada sobre o Cruzeiro pelo Brasileirão. A transmissão fica por conta da ESPN, na TV fechada, e do Disney Plus, no streaming.

O técnico Roger Machado prepara a equipe até quarta, no CT Parque Gigante. O principal destaque é que ele manterá Enner Valencia no comando do ataque, conforme indicou na entrevista coletiva de domingo. No mais, existe a expectativa de que Bruno Tabata e Gabriel Carvalho sejam relacionados pela primeira vez no ano. Os meias treinam normalmente e estão próximos de um retorno. O primeiro sofreu com problemas musculares desde a pré-temporada e o segundo com a fratura do quinto metatarso do pé esquerdo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Carbonero e Valencia. Técnico: Roger Machado.

Atlético Nacional - David Ospina; Román, Juan Arias, William Tesillo e Camilo Cándido; Campuzano, Zapata e Cardona; Hinestroza, Asprilla e Morelos. Técnico: Javier Gandolfi.

Arbitragem: Felipe Gonzalez, auxiliado por Miguel Rocha e Leslie Vazquez. No VAR, estará Miguel Araos (quarteto chileno).

Serviço Inter x Atlético Nacional

Local: Beira-Rio;

Data e hora: quinta-feira (10), às 19h;

Transmissão: ESPN e Disney Plus;

Ingressos: Os bilhetes custam entre R$ 24,00 e R$ 279,00 para sócios. Para não sócios, entre R$ 80,00 e R$ 349,00. A compra deve ser feita através do Mundo Colorado.