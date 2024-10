De folga até quinta, Inter volta o foco para recuperação de lesionados

De folga até quinta-feira (10), por conta da Data Fifa, o Inter inicia a semana com a atenção direcionada ao departamento médico. Com o Gre-Nal 443 marcado para o dia 19, no Beira-Rio, o Colorado tem pouco menos de duas semanas para garantir a presença de Borré, Fernando e Rogel no clássico. Os três foram desfalques importantes no empate com o Corinthians, no sábado, mas devem ficar à disposição do técnico Roger Machado.

Os problemas são musculares. No caso do volante, a lesão é na panturrilha, enquanto os outros dois machucaram a coxa. Durante o período sem treinos, eles receberam uma cartilha do DM para avançar na recuperação. Na reapresentação, no CT Parque Gigante, devem seguir reforçando a parte física, voltando aos trabalhos com bola a partir da semana que vem.

A serviço de suas seleções, na disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o uruguaio Rochet e o equatoriano Valencia não preocupam para encarar o Grêmio, já que se enfrentam na terça-feira, pela 10ª rodada da competição. O arqueiro desembarca na Capital com o posto assegurado entre os titulares, enquanto o centroavante pode perder a vaga para Borré — o camisa 19 não foi convocado pela Colômbia para seguir tratando da lesão.

Com o restante do grupo se apresentando normalmente, serão nove atividades para Roger definir o time que recebe o Grêmio. O principal desfalque é o volante Thiago Maia, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido contra o alvinegro paulista. Figura central no esquema colorado, ele deve ser substituído por Bruno Henrique, que, apesar de exercer a mesma função no meio-campo, tem características diferentes e menos intensas que o camisa 29.

Nesta segunda-feira, o zagueiro Gabriel Mercado ainda passou por cirurgia, na Argentina, para reconstruir o ligamento cruzado anterior (LCA) de seu joelho esquerdo. Ele se lesionou no duelo com o São Paulo, no dia 22 de setembro. Sem chances de atuar neste ano, o veterano de 37 anos ficará fora por oito a nove meses. O clube informou que a operação foi bem-sucedida.