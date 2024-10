Inter empata com Corinthians nos acréscimos e ingressa no G-6 do Brasileirão

O jogo só acaba quando termina, ainda mais quando se enfrenta uma equipe que vive longo período de invencibilidade. Foi isso que o Inter mostrou para o Corinthians, neste sábado (5), no empate em 2 a 2, na Neo Quimica Arena.

Pela 29ª rodada do Brasileirão, os colorados saíram atrás do placar duas vezes, mas buscaram o empate no 46º minuto do segundo tempo e ingressaram no G-6 do Brasileirão. Os gols da partida foram marcados por Yuri Alberto (2 vezes), Bernabei e Ricardo Mathias.

Mesmo somando, agora, 8 jogos sem perder, o começo dos jogos tem se mostrado um problema para a equipe comandada por Roger Machado. Assim como ocorreu recentemente diante de São Paulo e Vitória, o Inter entrou desligado em campo e o adversário buscou se aproveitar disso.

Logo aos 2 minutos, em um desses lances de desatenção, Gabriel Carvalho recuou errado no meio-campo e presenteou Depay. O holandês, então, teve o trabalho apenas de servir Yuri Alberto que corria livre nas costas de Bernabei e ver a lei do ex se concretizar mais uma vez no futebol brasileiro.

Posicionada a bola novamente no círculo central, outra partida parecia começar. Agora atrás no placar, o Colorado tomou às rédeas do jogo, dominou a posse de bola e encurralou os paulistas em seu próprio campo de defesa.

Os gaúchos apostavam principalmente em triangulações e na combinação entre Bernabei e Wesley pela esquerda. Aos 10 minutos, o lateral cruzou, mas foi interceptado por Hugo Souza; no rebote, já sem goleiro, Alan Patrick finalizou e viu Cacá cortar em cima da linha.

A blitz persistiu e não pôde mais ser contida. Aos 15, Bruno Gomes e Gabriel Carvalho tabelaram pela direita e clarearam o jogo para Bernabei, livre, na entrada da área, arriscar. A bola, que vinha baixa e com muita potência, desviou em Gustavo Henrique e encobriu Hugo Souza: 1 a 1.

O protagonismo colorado se esvaiu no momento do gol e o Corinthians soube reequilibrar as ações. Em questão de 5 minutos, os donos da casa tiveram três belas oportunidades para marcar - com Depay, Martínez e Matheuzinho -, mas esbarraram na falta de pontaria.

O Inter acumulava erros individuais e nem de perto lembrava a equipe que somava sete jogos de invencibilidade no Brasileirão. O Corinthians, por sua vez, tentava de tudo para deixar a Neo Quimica Arena com uma vitória e, consequentemente, fora da zona de rebaixamento.

Antes de ambos irem para o intervalo em igualdade, ainda deu tempo de Yuri Alberto carimbar a trave de Rochet em contra-ataque e Clayton Sampaio subir mais alto que todo mundo e cabecear para fora já nos acréscimos.

O início do segundo tempo trouxe ares de déjà vu àqueles que estavam assistindo o confronto: aos 3 minutos, após pressão corinthiana, a dobradinha Depay e Yuri Alberto voltou a funcionar e o brasileiro colocou os paulistas na frente, de cabeça. Dessa vez, porém, o VAR foi acionado e encontrou impedimento no lance.

Depois, a partida se tornou tensa, com muitas falhas, faltas e grande distribuição de cartões amarelos - o que os colorados lamentam muito, já que Thiago Maia tomou sua terceira advertência e está fora do clássico Grenal, no próximo dia 19.

Se nenhum lado mostrava criatividade suficiente para gerar perigo ao gol adversário, restava ao acaso definir o marcador. Em um bate-rebate despretensioso após cobrança de escanteio, Thiago Maia marcou bobeira e viu a bola bater em seu braço completamente aberto: pênalti. Na cobrança, Yuri Alberto deslocou Rochet e marcou o segundo gol dos mandantes, aos 27.

A partir daí o jogo parecia resolvido, com ampla superioridade do alvinegro, que era embalado pelo seu torcedor. Aos 37, por muito pouco o Corinthians não ampliou o placar quando Martínez driblou Rochet e cruzou pro meio da área. No primeiro momento, a bola foi salva por Clayton Sampaio; no rebote, o goleiro uruguaio se recuperou a tempo e fez bela defesa.

Sem nada a perder e visando uma vaga no G-6, Roger Machado colocou o time pra frente, modificando praticamente todo o setor ofensivo e deixando apenas Bruno Henrique como homem de marcação.

A ousada estratégia se mostrou correta apenas no 48º minuto. Após lançamento, Alan Patrick recebeu livre pela direita e cruzou pro meio, onde estava Ricardo Mathias que, de letra, marcou seu primeiro tento como profissional e o último do jogo.

Com o empate fora de casa, o Inter sobe na tabela e fica na 6ª colocação, com 46 pontos. O Colorado tem agora duas semanas livres devido à data Fifa e volta a campo somente no próximo dia 19, um sábado, quando terá pela frente a equipe do Grêmio, no Beira-Rio, às 16h.

Corinthians (2) Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Martínez, Bidon e Carrillo; Garro, Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramon Díaz

Inter (2) Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Rômulo e Thiago Maia; Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Valencia. Técnico: Roger Machado.