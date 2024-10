Na Arena, Grêmio vence o Fortaleza por 3 a 1 e se afasta do Z-4 no Brasileirão

Acrescentando o ímpeto ofensivo ao equilíbrio alcançado no empate com o Botafogo, o Grêmio bateu o Fortaleza pelo placar de 3 a 1, na noite desta sexta-feira (4), na Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Tricolor se mantém no 11º lugar, com 35 pontos, mas aumenta para sete a diferença de Vitória e Corinthians, que abrem o Z-4 com 28 pontos cada. Os atacantes Aravena, Braithwaite e Soteldo marcaram os gols da vitória gaúcha. Hércules descontou.

O foco gremista, agora, está no duelo com o Atlético-MG, na quarta, em jogo atrasado da 6ª rodada, fora de casa. Mesmo se afastando da zona do rebaixamento, a equipe ainda pode ver a diferença na pontuação diminuir, já que outros times ainda jogam neste sábado.

Na casamata, Renato Portaluppi foi ausência pela punição do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela última vez. Ele retorna à casamata gremista em Minas Gerais. Quem comandou a equipe na beira do gramado foi o auxiliar técnico Marcelo Salles.

Os donos da casa começaram em cima, ensaiando a pressão, mesmo sem ameaçar a meta adversária em um primeiro momento. Só que aos 13, em um disparo de Cristaldo pela direita, Aravena se projetou na segunda trave e recebeu cruzamento preciso do camisa 10, completando de primeira para abrir o placar.

A resposta dos nordestinos veio rápido. As costas de Reinaldo ficaram desprotegidas pela marcação atrasada de Dodi e Hércules e teve campo livre para arrancar em direção à área e bater cruzado, pelo meio das pernas do goleiro Caíque. Tudo igual em Porto Alegre.

Aos 24, João Ricardo parou João Pedro e Cristaldo, no rebote. Dois minutos depois, o meia argentino inverteu os papeis com Braithwaite e recebeu belo passe na meia-lua, batendo rasteiro, rente à trave, para fora. Na sequência, o zagueiro Gustavo Martins acusou uma lesão muscular na coxa e precisou ser substituído por Geromel.

Já nos acréscimos da primeira etapa, a dupla de zaga visitante assegurou a igualdade no marcador antes da ida ao vestiário. No mesmo lance, Braithwaite completou o cruzamento de Aravena em uma réplica do primeiro gol, mas Kuscevic salvou quase em cima da linha. No rebote, Edenilson chegou para o chute, mas foi travado pelo carrinho de Cardona.

Na volta do intervalo, o equilíbrio entre as equipes se manteve o mesmo. Foi apenas aos 14 minutos, no detalhe e com aquela ajuda amiga do goleiro que o Tricolor voltou à frente do placar. Braithwaite fez o giro na intermediária e arrancou em direção ao gol, batendo de fora da área, com a canhota, para João Ricardo errar o encaixe e aceitar um frango.

O revide dos visitantes chegou aos 27. Lucero recebeu cruzamento preciso e cabeceou sem sequer sair do chão. Mirando o ângulo, o centroavante parou em Caíque, que fez grande defesa para impedir o empate — goleiro sentiu a panturrilha e precisou ser substituindo minutos depois. Para melhorar a vida dos mandantes, Mancuso parou Edenilson no contra-ataque, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso aos 34.

Já aos 44, no contra-ataque, Soteldo carimbou a trave na primeira, mas aproveitou o cruzamento de Igor, decorrente da sobra, para bater de primeira e no canto, decretando a vitória gremista diante de sua torcida. Poucos minutos antes, o lateral-direito Fábio foi expulso, do banco de reservas, por reclamação. Sem novas oportunidades, o árbitro encerrou o confronto aos 53 minutos.

Grêmio (3) Caíque (Rafael Cabral); João Pedro, Gustavo Martins (Geromel), Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê, Edenilson (Diego Costa) e Aravena (Soteldo); Cristaldo (Igor) e Braithwaite. Técnico: Marcelo Salles (suplente).

Fortaleza (1) João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Zé Welisson (Pochettino), Hércules (Kervin Andrade) e Rossetto (Martínez); Pikachu (Calebe), Breno Lopes (Moisés), Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda.