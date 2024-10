Portaluppi se vira entre desfalques e reforços para montar o Grêmio

Precisando atuar em meio à Data Fifa, por conta do jogo atrasado da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-MG, o Grêmio não pode se dar ao luxo de iniciar a semana descansando, e se prepara para o confronto desta quarta-feira (9), às 19h30min, na Arena MRV. Com os portões fechados no CT Luiz Carvalho, Renato Portaluppi encaminha o time nesta terça pela manhã, antes do embarque para Belo Horizonte.

Precisando lidar com desfalques importantes, o técnico gremista terá Igor Serrote como titular da lateral-direita. O jovem de 19 anos é cria das categorias de base e estreou na sexta, contra o Fortaleza, atuando mais adiantado, na segunda linha de marcação, pela direita. Foi dele a assistência para o gol de Soteldo, que decretou a vitória por 3 a 1, aos 44 minutos do segundo tempo.

Sua presença se dá pela suspensão de João Pedro e Fábio. O primeiro recebeu o terceiro cartão amarelo no decorrer da partida, enquanto o segundo, do banco de reservas, foi expulso por reclamação. Sua presença chegou a ser dúvida. O defensor estava convocado para um período de treinos como a seleção brasileira sub-20, mas foi liberado pela CBF, já que não haverão compromissos oficiais com a Canarinho.

Na zaga, Gustavo Martins está fora. Sofrendo com um histórico de problemas musculares, ele teve diagnosticada uma lesão grau 2b no bíceps femoral da coxa esquerda, e só deve voltar em novembro. O atleta de 22 anos perde, no mínimo, o duelo com o Galo e o Gre-Nal 443, no dia 19, no Beira-Rio.

A boa notícia é que Jemerson e Rodrigo Ely estão de volta. Recuperados de lesões musculares, os dois zagueiros treinam normalmente e ficam à disposição. A tendência, no entanto, é que apenas um deles ingresse no time titular. Isso porque Kannemann vem em uma crescente de atuações e deve se manter entre os onze. Quem também retorna é o goleiro Marchesín, após cumprir suspensão contra o Leão do Pici.

Do meio-campo em diante, são duas baixas e um reforço. A serviço de suas seleções, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, o paraguaio Villasanti e o venezuelano Soteldo estão fora do confronto. Já o meia-atacante Monsalve, que também cumpriu suspensão, retorna como opção no banco de reservas.