Grêmio se reapresenta após derrota e inicia preparação para o clássico

Depois de perder para o Atlético-MG por 2 a 1 na última semana, o Tricolor voltou aos treinamentos nesta segunda-feira, após quatro dias de folga. A equipe do técnico Renato Portaluppi deu início à preparação para o Gre-Nal 443, no próximo sábado (19), pelo Brasileirão, visando a primeira vitória em clássicos no ano, além de se distanciar de vez da zona de rebaixamento.

Vivendo águas mais calmas do que no primeiro turno, a equipe abriu seis pontos do Z-4 e, com isso, ganhou mais tranquilidade para trabalhar. Apesar de não lutar mais pela permanência na primeira divisão, o Grêmio está a 11 pontos do G-6 e, no momento, joga apenas para confirmar uma vaga na Sul-Americana.

Para o duelo com o rival, o Tricolor está desfalcado do lateral-esquerdo Reinaldo, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo contra o Galo. Mayk e Fábio brigam pela vaga. A escolha de Potaluppi poderá influenciar em outras mudanças no meio-campo gremista. Não está descartado uma formação com três zagueiros ou três volantes. O zagueiro Kannemann foi poupado em Minas Gerais e deve retomar a posição no confronto no Beira-Rio. Antes da partida, o grupo ainda realizará mais quatro treinamentos.