Grêmio fecha o primeiro turno do Brasileirão com pontuação de Z-4

Na quarta-feira (9), em partida válida pela 6ª rodada do campeonato brasileiro, o Grêmio perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1. O Tricolor, após o fracasso em Minas Gerais, recuperou seu último jogo atrasado em função das enchentes que atingiram o Estado, completando os 19 conrontos do primeiro turno da competição. Diante dos resultados conquistados, o time somou apenas 15 pontos na primeira etapa, campanha de clubes que lutam pela permanência na primeira divisão. O returno, porém, reabilitou a equipe, que ganhou gordura na tabela e atualmente ocupa a 11ª colocação.

Os dados apontam para uma largada alarmante da equipe de Renato Portaluppi. Com um aproveitamento de 26,3 %, o time somou 12 derrotas, três empates e somente quatro vitórias. Além disso, o Grêmio balançou as redes 16 vezes durante o período, número que, apesar de tímido, não explica por si só o cenário vivido. A explicação está na outra metade do campo: foram 26 gols concedidos pelo time gaúcho. Partindo destas informações, fica nítido porque a zona de rebaixamento assombrou os gremistas até pouco tempo.

Por outro lado, o returno, que agora chegou na sua metade, está permitindo aos torcedores dormirem com mais tranquilidade. O Tricolor conquistou 17 dos últimos 27 pontos disputados, apresentando um rendimento de 62,9%. Já contando com cinco vitórias, dois empates e duas derrotas, os últimos nove jogos possibilitaram uma recuperação significativa na classificação. Foragido dos confins do Z-4, o Grêmio chegou a uma distância segura e trocou a zona de rebaixamento pela zona de classificação para a Sul-Americana.

LEIA MAIS: Seleção brasileira esboça mudanças no time para o duelo contra o Chile

Na segunda metade do ano, o Tricolor foi ao mercado e trouxe caras novas para o seu elenco, fato esse que precedeu a sua reabilitação no campeonato e ajuda a explicar o fenômeno. Jemerson, Monsalve, Aravena, Arezo e o ex-Barcelona Braithwaite deram qualidade ao grupo. No momento, o Tricolor abriu seis pontos do Z-4 e está a 11 do G-6, o que o coloca entre os dois mundos e permite um respiro.

O próximo compromisso gremista será apenas no dia 19, quando enfrenta o rival no Gre-Nal 443. Na ocasião, o Grêmio entrará em campo, no gramado do Beira-Rio, às 16h da tarde, em busca dos três pontos e de mais uma vitória no clássico. De folga, o grupo se reapresenta para treinos na segunda-feira.