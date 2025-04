Ceará x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio quer adicionar performance às vitórias recentes e, para tanto, visita o Ceará neste sábado (5), às 18h30min, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão. Após o 2 a 1 sobre o Sportivo Luqueño, na quarta, o técnico Gustavo Quinteros definiu o time nesta sexta, e pode promover mudanças de cunho técnico e físico. A transmissão fica por conta do Premiere.

A tendência é que Igor Serrote, Camilo e Edenilson voltem ao onze inicial. Saem, respectivamente, João Pedro, Dodi e Cristaldo. No ataque, Braithwaite foi o herói da vitória no meio de semana saindo do banco de reservas e marcando um gol de cabeça. No entanto, o dinamarquês se queixou de dores no tornozelo e deve ser preservado. Arezo, portanto, se mantém na equipe.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará - Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Fernandinho, Aylon e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Grêmio - Volpi; Serrote, Jemerson (Gustavo Martins), Wagner Leonardo e Lucas Esteves (Viery); Camilo, Villasanti e Edenilson; Aravena, Amuzu e Arezo. Técnico: Gustavo Quinteros.



Arbitragem: Edina Alves Batista, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Fabrini Bevilaqua Costa. No VAR, estará Caio Max Augusto Vieira.

Serviço Ceará x Grêmio

Local: Arena Castelão;

Data e hora: sábado (5), às 18h30min;

Transmissão: Premiere.