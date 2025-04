Ainda questionado, Grêmio visita o Ceará pelo Brasileirão

É Hora de virar a página e retornar às atenções para o Campeonato Brasileiro. O Grêmio viaja, na tarde desta sexta-feira, a Fortaleza para enfrentar o Ceará, neste sábado, às 18h30min, pela 2ª rodada do Nacional. Buscando dar sequência aos resultados positivos dos últimos jogos, aos olhos do técnico Gustavo Quinteros, o Tricolor precisa de mais consistência como time, pretendendo superar as más atuações e dar tranquilidade ao trabalho que vem sendo feito desde o início da temporada.

"Temos que ter mais consistência no jogo, é isso que nos falta. Nos momentos em que o time joga bem, conseguimos gols”. Esta foi a afirmação do comandante gremista após a vitória de 2 a 1 sobre o Sportivo Luqueño-PAR, pela Sul-americana. Mesmo com o baixo rendimento coletivo da equipe, as vitórias vieram nas duas últimas partidas, contra os paraguaios e o Atlético-MG. Agora é preciso alinhar o discurso à prática.

Quinteros falou na necessidade de tornar a equipe competitiva durante os 90 minutos, e não somente em lampejos pontuais, o que vem sendo uma tônica dos últimos confrontos. O duelo contra os mineiros, por exemplo, ficou marcado pela ótima atuação do goleiro Tiago Volpi, por conta do bombardeio atleticano à meta gremista. Mesmo reconhecendo a pobreza das recentes demonstrações, o boliviano é otimista em relação aos últimos embates.

"Defensivamente temos que melhorar. Recebemos muitos cruzamentos que temos que bloquear (...) O importante é que, enquanto tentamos melhorar, seguimos vencendo. É mais tranquilo corrigir erros assim”, pontuou.

Em relação ao jogo da Sul-Americana, o líder da casamata promoverá o retorno de quatro jogadores na capital cearense. Igor Serrote, Camilo, Edenílson e Kike Olivera devem voltar ao time titular depois de iniciarem o último jogo no banco de reservas. Além deles, o autor do gol triunfante em Assunção, Braithwaite, voltou a sentir dores e é dúvida para o jogo contra o Ceará. Arezo deve permanecer como referência no ataque.

A tendência é de que a equipe vá a campo com Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti e Edenilson; Cristian Olivera, Amuzu e Arezo (Braithwaite). Quinteros terá a última oportunidade de aperfeiçoamento na atividade da manhã desta sexta-feira.