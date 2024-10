Grêmio perde para o Atlético-MG e segue na parte de baixo da tabela no Brasileirão

Com a equipe remexida por uma extensa lista de desfalques, o Grêmio visitou o Atlético-MG, na Arena MRV, e saiu derrotado pelo placar de 2 a 1, em jogo atrasado da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o revés desta quarta-feira (9), o Tricolor se mantém no 11º lugar na tabela, com 35 pontos, e não tem mais nenhum compromisso atrasado por conta da enchente para disputar.

O duelo ficou marcado pela superioridade dos ataques frente à fragilidade de ambas as defesas. Na beira do gramado, o técnico Renato Portaluppi retornou de suspensão imposta pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Os zagueiros Jemerson e Rodrigo Ely, recuperados de lesão, também voltaram à ativa. O primeiro, no entanto, foi substituído no segundo tempo, com fortes dores no tornozelo.

A largada foi intensa. Logo aos dois minutos, Edenilson pegou uma sobra na entrada da área e parou no goleiro Matheus Mendes. Depois, em um recorte de dois lances, dois gols. Primeiro, aos nove, Jemerson cometeu pênalti em Hulk, que foi para a cobrança, deslocou Marchesín e abriu o placar.

Soprado o apito para o reinício do confronto, os visitantes tentaram a bola longa e, a partir de uma bobeada da defesa, Braithwaite arrancou livre e deixou tudo igual — tentou cavar, parou no goleiro e fez no rebote. Entretanto, para o infortúnio do dinamarquês, o VAR interviu por conta de uma condução do atacante com o braço, na origem da jogada. O árbitro foi ao monitor e, depois de uma breve análise, anulou o tento gremista.

Sem desanimar, os gaúchos mantiveram a pegada e empataram de novo, aos 24. No contra-ataque, Dodi lançou Aravena por trás da defesa e o chileno disparou. Cara a cara com Mendes, o atacante bateu alto, rente ao travessão, para deixar tudo igual em Belo Horizonte.

Dez minutos depois, Cristaldo quase virou, mas parou no arqueiro atleticano após bater de canhota, na altura da meia-lua. Na sequência, a crescente tricolor foi interrompida pela dobradinha entre Hulk e Deyverson. O primeiro deixou o centroavante na cara do gol e, com uma batida cruzada, o camisa 9 devolveu a vantagem para os donos da casa.

Na volta do intervalo, quase o terceiro. Otávio arriscou de longe e carimbou o travessão. No rebote, Vera pegou de mal jeito e mandou para fora. Depois, Reinaldo e Deyverson seguiram uma discussão que se iniciou no primeiro tempo e foram advertidos com cartão amarelo. O lateral-esquerdo estava pendurado e está fora do Gre-Nal.

O decorrer da etapa complementar foi tímido. A posse de bola era dos visitantes, que corriam atrás do prejuízo, mas pouco criavam. As escapadas mineiras, no contra-ataque, também foram pouco efetivas. Aos 35, Diego Costa até tentou uma bicicleta, mas mandou por cima.

Sem novas oportunidades, o árbitro encerrou a partida aos 51 minutos. O foco do Grêmio, agora, está no clássico com o Inter, no dia 19, no Beira-Rio. A preparação se inicia na segunda-feira, no CT Luiz Carvalho. Até lá, serão quatro dias de folga para o grupo de jogadores.

Atlético-MG (2) Matheus Mendes; Saravia (Palacios), Lyanco, Battaglia e Rubens; Otávio (Paulo Vitor), Fausto Vera e Scarpa; Paulinho, Hulk (Alan Kardec) e Deyverson (Mariano). Técnico: Gabriel Milito.

Grêmio (1) Marchesín; Igor Serrote (Diego Costa), Jemerson (Pavón), Rodrigo Ely e Reinaldo; Dodi, Pepê (Mayk), Aravena (Ronald), Cristaldo (Monsalve) e Edenilson; Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP).