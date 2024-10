Seleção brasileira esboça mudanças no time para o duelo contra o Chile

Em partida que será disputada na noite desta quarta-feira (9) contra o Chile, o técnico Dorival Júnior promoverá modificações na seleção brasileira, tanto na escalação quanto no esquema tático. A equipe verde-amarela, diante de resultados e desempenhos abaixo das expectativas, está tendo seu trabalho questionado e entra em campo sob grande pressão. O jogo corresponde à 9ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo e acontece a partir das 21h, no gramado do Estádio Nacional de Santiago.

O Brasil ocupa atualmente a 5° colocação e vai em busca da recuperação. Resgatando seu retrospecto na competição, o time comandado por Dorival acumula mais fracassos do que triunfos, contando com quatro derrotas, três vitórias e um empate. As últimas oito partidas renderam apenas 10 pontos, o que apresenta um aproveitamento de 41% na competição. A situação vigente e seus desenrolares estão gerando insatisfação por parte dos torcedores, colocando o trabalho desenvolvido pelo treinador e seus escalados em xeque.

LEIA MAIS: Seleção brasileira intensifica preparação para encarar o Chile

Diante das instabilidades postas, Dorival concluiu que mudanças eram necessárias. Igor Jesus, centroavante do Botafogo e estreante na seleção, vai integrar o onze inicial. De acordo com o técnico, o atacante tem as mesmas características de Pedro, tornando o substituto mais adequado. “Nunca abrimos mão da ideia de ter um atacante de ofício que não seja um jogador que saísse da área. É a característica do Igor e era a do Pedro”, afirmou em coletiva. O jogador do Flamengo se lesionou em setembro durante um treinamento e perderá o restante da temporada.

Quanto à formação da equipe nacional, os treinos ocorridos no CT do Palmeiras indicam uma postura mais ofensiva. Lucas Paquetá deve, ao lado de André, armar o time verde-amarelo, deixando para Raphinha a construção das jogadas no segundo terço do campo. Pelas pontas, Savinho e Rodrygo devem explorar os extremos, jogando com Igor Jesus centralizado entre eles. A outra novidade na área será Abner, que, após ser testado durante os treinamentos, ganhou o favoritismo do técnico e entrará na equipe.

Partindo dessas alterações, a seleção deve ir a campo com com Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André e Paquetá; Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus. A escalação não se deu exclusivamente pelas escolhas técnicas e táticas de Dorival, mas também pelos desfalques que o elenco sofreu para o confronto. Além de Bremer e Guilherme Arana, o grupo não pode contar ainda com Alisson, Militão e Vinícius Júnior, que sofreram lesões recentes em seus respectivos clubes. Depois do jogo na capital chilena, o Brasil encerra esta Data Fifa em duelo contra o Peru na próxima terça-feira (15).