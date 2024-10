Seleção brasileira intensifica preparação para encarar o Chile

A seleção brasileira do técnico Dorival Júnior está em dívida com o seu torcedor. As entrevistas coletivas do próprio comandante e do goleiro Ederson não fogem da realidade, enquanto o atacante Savinho preza pela retomada da confiança nos compromissos que estão por vir. Diante do momento de autocrítica, o Brasil intensificou a preparação para encarar o Chile, nesta quinta-feira (10), pela 9ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, no Estádio Nacional do Chile.

O primeiro treino ocorreu nesta segunda-feira, com 19 dos 23 convocados à disposição, no gramado do CT do Palmeiras, em São Paulo. Ainda não haviam chegado os zagueiros Marquinhos e Beraldo, o lateral-esquerdo Abner e o atacante Raphinha. Eles estiveram em campo no domingo, por seus respectivos clubes. Nesta terça, o grupo, desta vez completo, realizou sua segunda atividade. Com um esboço de time em mente, Dorival precisou lidar com cinco cortes desde a primeira lista, divulgada no dia 27 de setembro.

Alisson, Éder Militão, Bremer, Guilherme Arana e Vinícius Júnior precisaram ser desconvocados por conta das mais diversas lesões. Bremer, da Juventus, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e está fora da temporada. Vini, por outro lado, tem um problema na clavícula que deve ser resolvido em menos de um mês. Para o lugar dos machucados, Weverton, Fabrício Bruno, Beraldo, Alex Telles e Andreas Pereira foram chamados.

A preparação se encerra nesta quarta, antes do embarque. A seleção ocupa o 5º lugar na tabela, com 10 pontos somados entre três vitórias e um empate, além de quatro derrotas. Os chilenos, por sua vez, ocupam a vice-lanterna — 9º lugar —, com cinco pontos. O compromisso seguinte, ainda nesta Data Fifa, está marcado para terça, contra o Peru, na Arena Mané Garrincha, em Brasília.