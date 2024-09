Com um pé nas semifinais, Juventude enfrenta o Corinthians em São Paulo

Único gaúcho vivo na Copa do Brasil, o Juventude pode superar a marca da melhor participação do clube desde a conquista do título em 1999. A equipe da Serra Gaúcha chegou às quartas de final do torneio em 2016, mas nesta temporada o Papo pode ir ainda mais longe. Os comandados do técnico Jair Ventura venceram a partida de ida das quartas contra o Corinthians por 2 a 1 e conseguiram uma grande vantagem para o jogo da volta, que acontece nesta quarta-feira (11), às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo.

LEIA TAMBÉM: Definidos os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil



Apesar de estar na dianteira do confronto, os caxienses não dão a classificação como garantia. A equipe tem desfalques importantes para a decisão desta semana. O zagueiro Rodrigo Sam, que atuou na derrota para o Inter por 3 a 1, pelo Brasileirão, não joga por causa de uma lesão no púbis. O atacante Gabriel Taliari, ausente nos últimos compromissos, também segue de fora.



Por outro lado, cinco jogadores foram liberados pelo departamento médico e serão relacionados para o duelo da volta. O lateral-direito Ewerthon, o zagueiro Lucas Freitas, o volante Thiaguinho e o meia Mandaca voltam a ser alternativas. O centroavante Gilberto, que não jogou a partida de ida, no Alfredo Jaconi, também está de volta. Apesar de estar na dianteira do confronto, os caxienses não dão a classificação como garantia.O zagueiro Rodrigo Sam, que atuou na derrota para o Inter por 3 a 1, pelo Brasileirão, não joga por causa de uma lesão no púbis. O atacante Gabriel Taliari, ausente nos últimos compromissos, também segue de fora.Por outro lado,e serão relacionados para o duelo da volta. O lateral-direito Ewerthon, o zagueiro Lucas Freitas, o volante Thiaguinho e o meia Mandaca voltam a ser alternativas. O centroavante Gilberto, que não jogou a partida de ida, no Alfredo Jaconi, também está de volta.