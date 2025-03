Grêmio vence Athletic nos pênaltis e se classifica para a 3ª fase da Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (12), em São João del Rei, no interior de Minas Gerais, o Grêmio, com um jogador a menos, venceu o Athletic e se classificou nos pênaltis para a 3ª fase da Copa do Brasil. Após o empate por 3 a 3 com gols no final no estádio Joaquim Portugal, o Tricolor avança na competição. Os gols da partida foram marcados por David Braga, Fumaça e João Lucas, contra, para os mineiros. Braithwaite, o mesmo João Lucas e Arezo foram às redes do lado gremista.

Logo na escalação, a primeira surpresa: era esperado que o técnico Gustavo Quinteros colocasse força máxima para o duelo, mas não foi bem assim. Grando, Luan Cândido, Pavon e Cristaldo assumiram as vagas de Volpi, Lucas Esteves e Cristian Olivera. Contradizendo as previsões que antecederam o confronto.

Quem tomou as rédeas da partida foi o Athletic. Aos dois minutos, David Braga recebe o cruzamento de Torrão e coloca os mineiros na frente. Um banho de água fria para ver se o sonolento Grêmio acorda. E acordou. Aos dez minutos, Amuzu recebe na entrada da área e finaliza. No rebote, Braithwaite aproveitou e de cabeça e igualou o marcador, possibilitando um remoto respiro à equipe.

Apesar do gol, o dinamarquês precisou ser substituído alegando dores na virilha. Arezo entrou no seu lugar. Preocupação para Quinteros. Aos 17 minutos, Alason Carioca ganha de Villasanti e infiltra-se na área gremista, realizando uma perigosa finalização à meta de Grando. Início frenético em São João del Rei.

A definição para os 20 minutos iniciais é: bola na rede. Em um arremate fraco e despretensioso de João Lucas do meio da rua, o goleiro Diego Vitor é surpreendido por um morrinho artilheiro que faz com que a bola fuja da sua mão, indo lentamente de encontro a rede e dando a vantagem no placar aos gremistas. Frango do goleirão. Na sequência, o arqueiro se atrapalha novamente e Arezo quase ampliou, mas a bola foi defendida pelo guarda redes Alvinegro.

Com a virada conquistada, o time de Quinteros apresentou tranquilidade, mas mesmo assim não perdeu a sede por gols. Aos 35, Arezo chuta livre na área e novamente quase coloca o terceiro no placar. Apesar de aparentar serenidade como coletivo, em um erro individual, nos últimos minutos da primeira etapa, Luan Cândido chega um pouco mais forte no adversário, é advertido com o segundo amarelo e recebe o vermelho.

Com um a menos, o comandante gremista promoveu a entrada de Viery no lugar de Cristaldo, na etapa complementar, para frear as investidas mineiras, mas não deu certo. Novamente aos dois minutos, Fumaça acertou um cruzado de fora da área, estufando a rede e deixando tudo igual. Entretanto, o pesadelo inicial do segundo tempo não terminou. Em seguida, aos três minutos, Torrão recebeu livre, driblou o goleiro, ficou com o gol escancarado e… finalizou para fora.

Do gol em diante, o Athletic dominou as ações. Até os 40 minutos, a partida foi marcada por um Grêmio com as linhas baixas tentando investidas ao ataque. Já os mandantes tocavam a bola de um lado para o outro sem ser agressivo.

Porém, os minutos finais estavam reservados para emoção. Arezo recebe lançamento, limpa o goleiro com facilidade e só empurra para as redes, iludindo o torcedor. Mas futebol tem suas peripécias. Em cruzamento na área gremista, João Lucas se assusta com a bola e marca contra, sem chance para Grando salvar o companheiro.

Assim, a decisão se encaminhou para os pênaltis, e deu Grêmio. Pelo lado do Athletic, acertaram David Braga, Fumaça, Yuri, Wesley Gasolina, Mateus Gonçalves, Neto Costa e Amorim. Edson perdeu o pênalti decisivo. Já os gremistas foram às redes com Wagner Leonardo, Jemerson, Arezo, Cristian Olivera, Dodi, Camilo, Gustavo Martins e João Lucas.

Agora, o Grêmio espera o sorteio para conhecer seu adversário na 3ª fase da competição e se prepara para a grande final do Campeonato Gaúcho, contra o Inter, na qual precisa reverter o 2 a 0 da partida de ida para conseguir o octacampeonato. O Gre-Nal 446 acontece no domingo (16), às 16h, no estádio Beira-Rio.

Athletic (3) (7)- Diego Vitor; Wesley Gasolina, Edson, Sidimar e Yuri; Fumaça e Sandry (Amorim); Torrão (Mateus Gonçalves), Lincoln (Neto Costa) , David Braga e Alason Carioca (Wallisson). Técnico: Roger Silva.

Grêmio (3) (8) - Grando; João Lucas, Jemerson, Wagner Leonardo e Luan Cândido; Camilo, Villasanti (Dodi) e Cristaldo (Viery); Pavon (Cristian Olivera), Amuzu (Gustavo Martins) e Braithwaite (Arezo). Técnico: Gustavo Quinteros.

Árbitro - Matheus Delgado (SP).