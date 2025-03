TJD-RS acata pedido do Grêmio e julgamento de Quinteros é adiado

O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS) acatou o pedido do Grêmio de alteração da data do julgamento envolvendo o técnico Gustavo Quinteros, assim permitindo que o comandante esteja presente na casamata para a final do Campeonato Gaúcho, que acontece no próximo domingo (16), no Beira-Rio. O zagueiro Jemerson e dirigentes da dupla Gre-Nal também foram indiciados na sessão. Os casos seriam julgados às 17h da tarde desta terça-feira (11), agora, os clubes aguardam uma nova data.

LEIA TAMBÉM: Grêmio foca na Copa do Brasil precisando lidar com viagem desgastante.

A alegação do Tricolor, que justificou o adiamento da audiência, se deu pela ausência de todos os citados no processo em Porto Alegre, impossibilitando o direito de autodefesa. A equipe viajou no início da tarde de terça-feira ao interior de Minas Gerais para o confronto contra o Athletic pela segunda fase da Copa do Brasil, e todos os referidos incorporaram a delegação para o jogo.

Os apontados no caso respondem por ações distintas. Quinteros foi denunciado por ter invadido o campo no duelo semifinal com o Juventude. Na confusão com jogadores, Quinteros atingiu o rosto do atacante Ênio, do time da Serra gaúcha. Na mesma partida, Jemerson foi expulso e será julgado por "ato desleal". O técnico pode ser punido e ter de ficar fora de três a 12 jogos.

O presidente Alberto Guerra, o vice Alexandre Rossato e o diretor de futebol Guto Peixoto foram denunciados por conta de declarações sobre a arbitragem do Campeonato Gaúcho. Já o vice de futebol do Inter, José Olavo Bisol, e o diretor esportivo do clube, Andrés D’Alessandro, são citados por "ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto" por entrevistas concedidas na semana que antecedeu o primeiro jogo da final.