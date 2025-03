Com a semana livre, Inter define situação de Thiago Maia a partir desta terça

Dois dias de descanso após a vitória no Gre-Nal 445 antecedem o início de uma semana voltada para a obsessão deste início de temporada: o título do Campeonato Gaúcho, que não vem desde 2016 e pode ser conquistado no domingo (16), no Beira-Rio. Até lá, o Inter terá cinco treinos a partir da reapresentação do grupo, nesta terça, no CT Parque Gigante. Com o 2 a 0 no placar agregado, o Colorado pode perder por um gol de diferença e mesmo assim será campeão. No entanto, essa mentalidade não entrará em campo no final de semana, como já adiantaram jogadores e treinador, na repercussão do triunfo na Arena após o apito final.

Roger Machado exaltou o trabalho diário participação do volante Thiago Maia segue como dúvida. de um grupo que compra suas ideias. E nas cinco atividades à disposição até sábado, deve manter o discurso de pés no chão perante a euforia já estabelecida pelo lado vermelho da Capital. Dentro das quatro linhas, a

Ele está reintegrado ao grupo depois da ida ao Santos não se concretizar. No entanto, uma nova janela para transferências entre clubes brasileiros se abriu nesta segunda e o negócio pode ser retomado. Mas a tendência é que isso não ocorra no momento e o jogador siga treinando no CT. Se tiver condições físicas, ele passa a depender da decisão da comissão técnica de utilizá-lo ou não. Em uma situação normal, Maia é titular no meio-campo, junto de Fernando e Alan Patrick.

Roger ainda conta com a evolução física de Alan Patrick, Borré e Wesley, que estiveram em campo no clássico de sábado, mas ainda não estão 100%. Eles retornaram depois de quase um mês longe dos gramados e, com o primeiro garantido no time titular, os outros dois passam a brigar por posição.

No comando do ataque, Valencia tem a confiança da comissão técnica. Apesar de fazer uma partida discreta fora de casa, o equatoriano foi importante nos gols ao puxar a marcação dos zagueiros para a primeira trave e abrir espaço para aqueles que chegavam de trás. Com ritmo de jogo, o camisa 13 deve se manter na equipe.

Outra dúvida cruel é quanto à ponta-esquerda. Carbonero foi um dos destaques colorados, não só pelo gol marcado, mas também pelo vigor físico no corredor mais qualificado do rival, com João Pedro e Cristian Olivera. O camisa 7, portanto, pode ser mantido entre os onze, apesar do status de Wesley, um dos principais jogadores da equipe desde o ano passado.

Ainda nesta segunda, o clube iniciou a venda dos ingressos para o Gre-Nal 446. Neste primeiro momento, apenas os sócios das modalidades carteira vermelha, patrimonial clube, parque check-in e coloradinho podem garantir presença. As demais modalidades poderão comprar os bilhetes, perante disponibilidade, a partir de quarta.