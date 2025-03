Gre-Nal 445: Guerra lamenta derrota mas alerta que o Grêmio está vivo para o jogo de volta

Após a derrota deste sábado por 2 a 0 na Arena, pelo jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, repercutiu o tropeço que dificulta e muito a vida da equipe para a volta, no próximo domingo (16), no Beira-Rio. O mandatário falou após a curta entrevista do auxiliar técnico Leandro Desábato, que substituiu o suspenso Gustavo Quinteros.

"Estávamos muito confiantes de sair com autoria sabendo da dificuldade. Concordo com o desabafo que o jogo estava parelho e que quando eles chegaram fizeram o gol e não aproveitamos nossas oportunidades. Mas enquanto tiver bambu tem flecha. Sabemos que é difícil e talvez nem a tendência (ser campeão estadual). Mas é o Grêmio, nunca duvidem", alertou Guerra.

Sobre a sequência de seis clássicos sem vitória, ele credita ao estilo do grupo montado ao longo dos últimos dois anos: "Acredito que a diferença é que nosso time é muito jovem e pode faltar um pouco de casca. Tem que seguir trabalhando e baixar a cabeça. Mas não fechamos ainda as contratações, falamos em outras peças. Fomos atrás de jovens, com possibilidade de venda futura por conta do orçamento escasso".

Agora, o Tricolor volta o foco para a Copa do Brasil, no duelo com Athletic, em Minas Gerais, pela 2ª fase do torneio. Guerra explica que a decisão sobre poupar ou não no meio da semana será tomada a partir da reapresentação, em parceria com Quinteros.