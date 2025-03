Gre-Nal: Desábato não vê superioridade do Inter na derrota na Arena

Em poucas palavras, o auxiliar técnico do Grêmio, Leandro Desábato, que substitituiu Gustavo Quinteros na casamata tricolor na derrota por 2 a 0 para o Inter no Gre-Nal 445, neste sábado (8), na Arena. Ele rechaçou que o rival tenha sido melhor em campo e afirmou que, além do equilíbrio, os gols foram em um descuido de seu time. O jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho está marcado para o próximo domingo, no Beira-Rio.

"Creio que os primeiros vinte minutos estávamos bem. Era uma partida parelha, e no segundo tempo faltou sorte para nos recuperarmos", disse o argentino que completou ao dizer que "o Inter teve apenas três situações no primeiro tempo em faixas laterais através de cruzamentos. Salvando a última jogada no final, também não teve chances no segundo tempo".



Quanto a Monsalve no lugar de Cristaldo no comando da criação, Desábato não poderia ter sido mais sucinto: "Foi uma decisão tomada pelo fato de que Monsalve estava bem". Quanto à falta de entrosamento da equipe, ele explica o motivo: "Obviamente que quando jogadores treinam mais seguido o entrosamento se encontra muito mais fácil. Estamos formando o time com muito jogadores novos, e por isso acabamos tendo problema".

Ademais, ele despistou sobre poupar titulares na Copa do Brasil. Na quarta, o Grêmio encara o Athletic, em Minas Gerais, pela 2ª fase da competição.